23年首見！AI商機助攻 台灣去年出口破6千億美元「超車新加坡」

財政部公布我國在去年的出口統計，包含全年出口、進口、以及出超金額都寫下歷史新高，其中出口規模首破6千億美元，確定超車新加坡，也是近23年來首見。另外對美國出超金額來到1501億美元，創下史上最高，比起前一年更是高出1.32倍，這也是歷年最大增幅。不過專家擔心，只怕會讓台美關稅談判面臨更大壓力。

AI國家隊大獲全勝 改寫亞洲四小龍居末排名

AI國家隊大獲全勝，帶動我國在去年包含出口、進口還有出超金額同步改寫歷史新高，其中出口更是寫下大驚奇，不但首度突破6千億美元，同時是只花4年時間就從4千億美元跨越到6千億，具有里程碑意義。

廣告 廣告

而在亞洲四小龍出口排名，打從2003年以來台灣都長期居末，但去年確定超車新加坡，不但是近23年首見，也改寫四小龍排名。原因就是資通與視聽產品，還有電子零組件穩居我國兩大出口支柱，不過整體外銷結構還是呈現不對稱發展。

台對美出超金額創新高 專家：恐增關稅談判壓力

從出口地區來看，台灣對美國、東協、南韓出口也都寫下新紀錄，尤其是對美出超高達1501億美元，也正式取代陸港，躍升我國最大出超來源。只是過去美國總統川普多次提及台灣對美國的貿易順差，隨著我國對美的出超金額持續上升，專家擔心，就怕台美關稅談判將面臨更大壓力，若美國半導體關稅定案，川普就可以此為把柄，讓台灣付出額外代價。

台北／魏于恬、許修銘 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

台北人月均薪5.5萬元！高於上海北京、低於日韓 專家：競爭力不突出

全球最強護照排行出爐！前三全是亞洲國家 台灣排36名

中國中美洲最大外交挫敗？ 喊台灣復交2宏國總統候選人皆領先執政黨