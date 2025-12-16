23年一路相伴 生麗國際投入8700萬購車基金 力挺夥伴實現夢想

生麗國際首創購車基金制度，至今共投入8700萬元，表彰卓越直銷夥伴

深耕台灣市場23年的美容保養品與保健營養直銷品牌「生麗國際」，憑藉高品質產品與完善的獎金制度，長期獲得消費者與事業夥伴的高度肯定。為表彰事業表現卓越的直銷夥伴，生麗國際於2025年底盛大舉辦「贈購車基金 無限循環100萬元」頒贈儀式，現場共13位夥伴獲頒購車基金，多輛進口名車一字排開，場面氣勢磅礡，象徵事業成果與榮耀時刻。

生麗國際盛大舉辦「贈購車基金 無限循環100萬元」頒贈儀式，現場多輛進口名車氣勢磅礡

業界首創購車基金制度 累計87位夥伴受惠 總額達8700萬元

生麗國際「購車基金」制度為業界首創，至今已累計87位夥伴受惠，總額高達新台幣8700萬元。此制度不僅協助夥伴提升專業形象，也實質減輕在業務拓展與日常服務上的交通負擔，充分體現生麗國際「夥伴即家人」的經營理念。對多數直銷夥伴而言，購車基金不只是獎勵，更象徵公司對其專業能力、領導價值與長期投入的高度肯定。

夥伴分享人生故事 生麗不只給獎金 更給前進的力量

今年獲贈的13位直銷夥伴於典禮中分享各自的奮鬥歷程，有人從兼職起步，憑藉持續學習與堅持，逐步建立穩健團隊；也有人表示，生麗國際不僅提供優質產品，更打造一套完整、可複製的事業系統，讓夥伴在專業與人生舞台上穩健成長。一位高階顧問感性表示：「公司真正把夥伴當成家人。這筆購車基金不只是物質上的肯定，更是對我多年努力最有力的回饋，也讓我能走得更遠，服務更多客戶。」

購車基金制度不僅協助夥伴提升專業形象，也充分體現生麗國際「夥伴即家人」的經營理念

持續投資人才 生麗打造共好共榮的永續事業平台

生麗國際集團成立於2002年，躋身全國前10大直銷企業，長期以「共好共榮」為核心，從產品研發、教育訓練到獎金制度，打造可長期發展的事業平台，協助直銷夥伴在專業力、收入與成就感上穩健成長。未來將以台灣為核心，持續深化人才培育，拓展國際市場，推動美麗與健康的專業價值。