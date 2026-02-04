23歲上街47歲赴死 「牛背上的鬥士」簡吉將一生留給台灣

「牛背上的鬥士—簡吉與台灣農民組合百年特展」將於2月28日在湯德章故居開展，簡吉之子、大眾教育基金會董事長簡明仁(左起)、南市副市長葉澤山、基金會董事吳順意於特展前合影。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕23歲，簡吉辭去教職、走進田間，帶領農民對抗不公；47歲，他在白色恐怖時期被捕，生命止於刑場。1個世紀後，「牛背上的鬥士—簡吉與台灣農民組合百年特展」將於2月28日在湯德章故居開展，讓這段被塵封的大時代故事，再次被看見。

湯德章，是228事件中殉身的人權律師；簡吉，是台灣農權運動的先驅，也是白色恐怖的受難者。兩條生命線，從日治時期走到戰後威權，最終在歷史的暗流中交會。

南市副市長葉澤山表示，簡吉帶領「台灣農民組合」所奠定的集體行動精神，如同台灣社會運動的重要「DNA」，影響至今。簡吉與湯德章皆曾就讀原台南師範學校(現台南大學)，特展中亦展出簡吉在校時期的珍貴照片，市府將與南大研議於相關地點設置解說牌，並鼓勵各校師生參與特展座談與走讀活動，延伸歷史教育的公共意義，讓歷史不只被展示，而能被走進、被討論。

日治時期，簡吉在鳳山、高雄任教，卻親眼看見學生下課後仍被迫進入田地勞動。蔗農遭剝削、土地被收買，他自責「坐領月俸，如同盜賊」，毅然投入社會改革。1926年，他協助成立「台灣農民組合」，騎著腳踏車、提著公事包，奔走各地農村，啟蒙、演講、組織，短短數年，凝聚數萬名農民。

因為抗爭，簡吉入獄11年；因為站在農民那一邊，他在戰後再度被捕，47歲結束一生。特展不只是回顧一位革命者，更是省思在權力與恐懼之下，仍有人選擇挺身而出，台灣今日的民主與人權，從來不是憑空而來。

特展展出簡吉在原台南師範學校的珍貴照片。(記者洪瑞琴攝)

「牛背上的鬥士」特展，陳列簡吉相關歷史書籍。(記者洪瑞琴攝)

湯德章故居為推廣人權教育基地。(記者洪瑞琴攝)

