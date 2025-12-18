23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重

記者陳佳鈴／台南報導

這起事故發生於昨日上午。年僅 23 歲的陳姓女子當時正認真執行垃圾清運工作，卻遭鄭男駕駛的賓士車從後方猛烈撞擊。撞擊力道巨大，陳女傷勢嚴重當場失去生命跡象，幾乎上下半身分離僅受皮肉黏著。

令目擊民眾憤怒的是，鄭男肇事後不但未展現悔意，竟還當眾撒謊，聲稱自己並非駕駛人、曾請代駕到場。此舉險些引發群眾圍毆，直到警方到場實施酒測，確認其酒測值高達 0.95。

家屬神情憔悴、哭喊聲令人鼻酸，然而引魂過程異常艱難。一開始連續擲筊 10 次均未獲得「允杯」。（圖／記者林昱孜攝影）

陳女的雙親、妹妹及男友，今日重回事故現場進行招魂。家屬神情憔悴、哭喊聲令人鼻酸，然而引魂過程異常艱難。一開始連續擲筊 10 次均未獲得「允杯」，直到葬儀業者再度請示、家屬悲切祈求後，才終於連獲三杯，完成儀式。

葬儀業者張然鑫表示，這種「引魂不順」的情況在實務上相對少見。他分析，由於死者正值 23 歲青春年華，與家人及男友感情甚篤卻遭此橫禍，屬於極度的「冤死」，因此靈魂怨氣較重，難以平復。

