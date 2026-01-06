23歲中國女導演赴柬埔寨拍短劇 凌晨墜樓亡！死前詭異細節掀疑雲

23歲中國女導演賴宇晴在柬埔寨墜樓身亡。翻攝自微博



23歲中國籍新銳女導演兼編劇賴宇晴，近期在柬埔寨參與短劇拍攝，驚傳在去年12月30日凌晨於金邊一處民宅墜樓重傷，送醫搶救多日後，於今年1月2日宣告不治，消息日前曝光後，引發外界震驚。

根據《柬中時報》報導，警方調查指出，事故發生時間約為12月30日凌晨0時30分，地點為一棟多國籍人士共同居住的民宅，底部是房東自住，一樓與二樓則租給印度籍、中國籍及法國籍人士，居住結構與人際往來相對複雜。

警方調閱監視器畫面顯示，12月29日晚間11時22分，一位法國籍男子返家開門時，賴宇晴正站在屋外，隨後被帶入屋內並進入樓上居住區，這也是她生前最後一次清楚出現在監控畫面中；至12月30日凌晨0時30分左右，監視器錄到樓上出現交談聲，不久後賴宇晴就墜樓。

事故發生後，與賴宇晴同層居住的一名印度籍男子及一名中國籍女子隨即下樓查看並嘗試攙扶，隨後將她緊急送醫。警方表示，賴宇晴於當日凌晨0時45分左右被送到醫院，經搶救多日仍未能挽回性命，1月2日下午約5時因傷重不治。

醫院開立的死亡證明顯示，賴宇晴死因為頭部與身體遭受嚴重撞擊，傷勢包括腦部腫脹出血、肺部挫傷伴隨血塊，以及鎖骨與脊椎多處骨折。警方也在案發現場欄桿上採集到指紋，作為後續調查的重要證據之一。

警方進一步指出，案發時與賴宇晴相識、並在同一樓層活動的印度籍男子與中國籍女子，事後被帶到刑事警察局協助調查，目前相關人員動向均已掌握，案件仍在釐清是否涉及其他因素。

賴宇晴2002年8月出生，編導作品包括《兩個太陽》、《愛是一本書》，她的首部長片《潮汐低語（Whisperings of the Moon）》曾入圍釜山國際電影節，片中故事背景就設定在金邊。賴女父親表示，女兒於2024年赴柬埔寨與友人合作短劇製作，對她在當地生活細節並不完全了解，只知道女兒曾經去韓國領獎，他在事發後已自中國趕赴柬埔寨處理女兒後事。

