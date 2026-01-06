23歲中國女導演驚傳柬埔寨墜樓亡 警方曝監視器畫面內容

賴宇晴於柬埔寨離奇墜樓死亡。（翻攝自微博）

年僅23歲的中國籍女導演兼編劇賴宇晴，日前於柬埔寨金邊市拍攝短劇期間，不幸發生墜樓意外，最終搶救無效於1月2日身亡。

據《柬中時報》報導，賴宇晴2025年12月30日0時30分於金邊市一處民宅墜樓，0時45分被緊急送往俄羅斯醫院救治，經多日搶救，不幸於2026年1月2日17時仍因重傷不治。警方確認，案發時與死者相識的印度籍導演Jatla Siddartha及中國籍女子Li Fang在同一層樓，事發後2人被帶往警局協助調查。

警方指出，事發民宅底層為房東自助，1樓租給前述印度籍男子與中國女子，2樓則由法國籍男子承租。監視器畫面顯示，12月29日23時22分，法國男子返回住所時，賴宇晴曾站在門外，隨後進入屋內。至凌晨0時30分，監視器錄得樓上傳出談話聲響，隨後賴女自高處墜落至地面，1樓2名友人隨即下樓查看並將她扶起。

據醫院開立的死亡證明，賴宇晴因頭部與身體多處重創致命，包含腦部腫脹出血、肺部挫傷伴隨血塊及鎖骨與脊椎骨折等，事發後即處於昏迷狀態，最終於1月2日宣告不治。警方也在案發現場欄杆上採得指紋痕跡，作為後續調查的重要證據之一。賴宇晴的父親在事發後從中國趕赴柬埔寨處理善後。

賴父透露，女兒於2024年與幾名友人來到柬埔寨從事短劇製作工作，他並不清楚女兒在柬埔寨的工作與生活細節，只知道她曾於2025年9月19日前往南韓領獎。他12月30日上午接獲通知，於隔日晚間前往柬埔寨照顧女兒。此外，賴宇晴的代表作為短劇《愛是一本書》，首部長片《潮汐低語》曾入圍第30屆釜山國際電影節。

