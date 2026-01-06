23歲中國女導演「柬埔寨墜樓身亡」！警曝暗黑疑點

娛樂中心／周孟漢報導



年僅23歲的中國籍女導演賴宇晴，過去曾憑藉長片《潮汐低語》（Whisperings of the Moon）入圍第30屆釜山國際電影節，不料正當前途一片看好之時，日前在柬埔寨金邊市拍攝時，卻不幸發生墜樓意外，被發現時已是重傷狀態，送醫搶救後宣告不治；至於是被人推下，還是自己墜樓？仍有待警方進行調查釐清。





中國籍女導演賴宇晴。（圖／翻攝自小紅書 ＠杍沐青年電影交流）





根據《柬中時報》報導，當地警方指出，事件發生在2025年12月30日凌晨0時30分，地點位於金邊市一處民宅一樓租住處，死者為則為中國籍女子賴宇晴，出生於2002年8月，生前曾居住過金邊市。該棟住宅相當特殊，底層為房東自住，1、2樓則是出租房屋，其中1樓租給1名印度籍男子、1名中國籍女子；2樓則是另1位法國男子租下。

賴宇晴曾憑藉長片《潮汐低語》（Whisperings of the Moon）入圍第30屆釜山國際電影節。（圖／翻攝自小紅書 ＠家庭影像 FamilyLens）





從監視器畫面中可以看到，在29日晚上11點22分左右，住在2樓的法國男回家時，賴宇晴正站在門外，之後就被帶入屋內，並進入樓上居住區；到了30日凌晨0點30分時，監視器則拍到有人在說話，之後賴宇晴就直接墜樓，隨後住在1樓的印度籍男、中國女馬上出來查看，並將她扶起，事後2人也被帶去警察局協助筆錄調查。

賴宇晴在2日下午宣告不治。（圖／翻攝自小紅書 ＠MissXZheng）









而在憾事曝光後，賴宇晴爸爸火速從中國前來柬埔寨善後，並在醫院照顧女兒，不料即便醫院搶救，賴宇晴依舊在2日下午宣告不治。在查看醫院死亡證明後，發現賴宇晴是因頭部與身體遭受嚴重撞擊而亡，警方也在案發現場欄桿上提取到指紋，此證據將作為後續調查關鍵之一。

