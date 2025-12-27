23歲假富少偽11億資產截圖詐財奢靡度日 判11年10月併科850萬罰金

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市23歲范姓男子假冒潤泰建設少東、AI晶片供應商，偽造坐擁11億元帳戶餘額截圖，並以投資比特幣、販售AI晶片有高獲利為由，短短1年多從4名被害人身上海撈5639萬餘元，檢警破門查扣麥拉倫跑車、特斯拉、黃金條塊、名錶、精品等財物，足見其豪奢日子，桃園地院昨(26)日審結，依行使偽造私文書、洗錢罪等數罪，判處范男應執行有期徒刑11年10月，併科罰金850萬元，范男以詐款買來的豪車、名錶、精品，則由檢方委由行政執行署執行拍賣。

范男自2023年11月起，假冒自己是潤泰建設董事之子、AI晶片供應商及知名電腦董事等身份，並偽造坐擁11億7300元資產截圖，宣稱從投資比特幣及美國股市獲利，以取信被害人，他先是謊稱建設公司少東身分，偽造大千當舖負責人「秦嗣林」署押的借貸契約書，向張姓被害人以須繳納工程款、建案訂金及投資大安區房產作為結婚基金，詐得551萬100元。

去年4月間范男取得翁姓男子金融帳戶及金融卡後，又向陳姓被害人佯稱翁男罹患白血病，將前往瑞士執行安樂死，自己是其遺產信託執行人名義，透過IG向陳姓被害人佯稱，須先轉帳才能取得遺產密鑰獲得信託財產而詐得6萬元；同年7月范男在宜蘭縣某威士忌會所認識林姓被害人，誆稱投資比特幣及美國股市獲利，慫恿林姓被害人加碼投資比特幣，事後對林姓被害人騙稱獲利已達11億餘元，但需交付高額稅款，至今年1月共詐得2582萬4700元、泰銖9.6萬及日幣44萬元。

此外，范男於今年2月間結識宋姓被害人，佯稱AI晶片供應商或華碩電腦股東，宣稱有能力取得受美國發布出口管制的AI晶片，並製作晶片買賣合約取信，宋姓被害人分別交付500萬及2000萬元現金，遲遲等不到晶片才知受騙。

范男詐得款項後即花用殆盡，並購買2018年份銀色麥拉倫跑車、黃金條塊、百達翡麗名錶等，過著奢靡的日子，檢警獲報於今年7月趁范男再度要求被害人交付款項時逮人，在他宜蘭、新北住處查扣市價800萬元麥拉倫跑車、特斯拉、現金280萬餘元、百達翡麗名錶、愛馬仕花瓶、黃金條塊等財物，檢方起訴並具體求刑14年6月，併科罰金5646萬元。

范男於審理時坦承犯行，桃園地院昨日審結，審酌范男向被害人詐取財物，其中3人損失金額甚鉅，並利用他人帳戶等方式製造斷點，讓金流更難以追查，以及范男犯後態度、檢察官具體求刑內容、各告訴人意見、卷內無證據顯示各告訴人所受損害已獲填補，且范男自承以犯罪所得揮霍度日等情狀，依行使偽造私文書罪及洗錢罪等數罪，各處3年2月不等有期徒刑，應執行有期徒刑11年10月，併科罰金850萬元。

