23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女

23歲女子每週狂練6次「月經消失了」。示意圖／Freepik

運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。

根據中國《新快報》報導，浙江一名23歲女子在社群上分享自己的慘痛經驗，表示近年健身成癮，每週都逼自己要鍛鍊6次，「結果姨媽（月經）直接『離家出走』」，後續到醫院檢查，被醫師診斷出雌激素竟與50歲更年期女性相近，後續服用中藥進行調理。

一週6次、每次70分鐘！23歲健身女停經「身體宛如50歲婦女」

女子透露，愛上健身後每週只休息一天，每次運動都會待滿70分鐘，不料月經漸進式消失，從一開始的正常量開始減少，最近一次甚至只來2小時就匆匆結束，無奈表示「以前生病住院休息1個月，月經反而特別規律，現在練到內分泌紊亂，半夜失眠，簡直得不償失！」

停經竟是身體在保命？醫師：體脂快速下降也要小心

專家解釋，運動量若超過身體負荷，加上攝取營養不夠，大腦就會判斷身體處於「存亡危機」，自動關閉生殖功能轉為保命模式，下視丘、腦下垂體、卵巢軸這條精密調控線一旦被抑制，就會導致雌激素斷崖式下降，進一步導致停經。此外，女性若是體脂快速降低到17%以下，脂肪組織合成的雌激素不足，也會加劇月經紊亂。

高強度運動害停經！醫師曝「芭蕾舞者」、「愛練馬甲線」風險高

這樣的狀況在「長期高訓練」的女性運動員、芭蕾舞者身上也能看見，專家指出，此類族群停經率更是高達30%以上，若女性過度追求低體脂，或想練出「馬甲線」，也可能讓身體拉警報。

停經亂吃補品恐罹乳癌！醫師曝健康守則

北京協和醫院婦科醫生瀏海元提醒，短時間內體重變化超過15公斤，很容易觸發停經，若未經過諮詢，自行服用含雌激素的保健品，更可能進一步引發乳癌風險，建議女性若碰到月經異常問題，先暫停高強度運動2~3個月，把每週訓練次數控制在3~4次，並搭配瑜珈等舒緩活動。

此外，在飲食上也要多加注意，包含補充優質蛋白、足量碳水及健康脂肪，每日攝取熱量不低於1800大卡，搭配充足睡眠並減少焦慮，體內平衡後才能迎回經期。



