23歲大學生跑去當保全？ 網揭背後真相：比你想得更務實

一名網友分享社區新來的保全年僅23歲，是大學畢業生。（示意圖，取自PhotoAC）

一名網友在PTT分享，社區新來的保全年僅23歲、且是大學畢業生，讓他不解「念了大學為何最後跑來當保全」。貼文曝光後掀起高度討論，許多網友反倒認為，年輕人選擇保全並不奇怪，背後原因往往比外界想像更務實。

原PO在論壇表示，他與新保全聊天後得知對方才剛從大學畢業，便直覺「大學生為何跑來做這工作？」甚至質疑，「23歲就來幹保全？那念大學有啥用？」語氣充滿不理解。這段抱怨在PTT上引起社會新鮮人與上班族大量回應，直指職場選擇不應以「貴賤」分類。

大學生畢業當保全 代表對未來沒方向？

不少網友認為，保全是正當工作，薪資與一般職務差異不大，有些社區甚至待遇穩定、壓力較低，對剛出社會者是一種「錢多事少離家近」的實際選項。有網友直言，「念大學不一定保證好工作，既然薪水差不多，當然有人會選輕鬆的。」

留言中也有人分享，身邊有想提前「躺平」的年輕人，或偏好穩定工時，因此選擇保全；相較起朝九晚六的公司環境，保全並非外界想像中的「不得已」。

另一派網友則指出，許多年輕保全背後往往有第二人生目標。有人趁空班準備國考、考公職或證照，也有人用這段時間研究股票、累積投資資金。甚至有網友透露，家境寬裕、家裡當房東的朋友也做過保全，只因「時間規律、可以安排其他事情」。

留言中還有人提到，看過家裡準備交接事業的年輕人選擇先做保全，或只是為了維持生活節奏，「保全是進可攻退可守的職業，只要不值大夜班的特殊場域就好。」

