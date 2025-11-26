23歲大學畢業當保全 網揭真相：少走40年彎路！

生活中心／江姿儀報導



不少大學畢業生初入職場，卻從事與學歷不符的工作，所學與工作之間存在極大落差，難免遭外界質疑「讀大學幹嘛」。1名網友近日在社群平台發文分享住家社區換了新保全，竟是剛從大學畢業的社會新鮮人，讓他忍不住疑惑「23歲就來當保全？那念大學有什麼用？」。貼文一出，引發網友熱烈討論，大票人揭「現實1真相」。





原PO見到自家社區換了新保全，竟是23歲剛大學畢業，「23 歲就來幹保全？那念大學有啥用？」。（圖／翻攝自PTT）

原PO昨（25日）在 PTT 發文表示，自家社區近期又更換了保全，新保全年僅23歲，才剛大學畢業。他認為就讀大學應該要從事科系相關職業，而非剛畢業就來當保全，於是提問鄉民「23 歲就來幹保全？那念大學有啥用？人生就這樣了？卦？」。

大票網友揭真相「保全只是工時長，薪水可不低」、「少走40年彎路」、「早晚都要幹，早點搶位躺平」。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

貼文曝光，不少網友留言「少走彎路阿」、「這叫少走30年歪路，一步到位，懂？」、「早晚都要幹，早點搶位躺平」、「終究要當保全，何不一開始就當？」、「聰明的就懂」、「少走30年彎路，退休當保全不如現在就當保全」、「以後你退休去當保全，他就是你的主管」、「少走40年彎路」、「人家先卡位，做你以後的位置」、「只是工作，人家休假你也是得低頭服務他」、「少走三十年彎路」、「保全只是工時長，薪水可不低」，不過也有人認為「人家正正當當工作不偷不搶」、「薪水和一般工作差不多，當然選輕鬆的做」、「念大學本來就沒用，除非頂尖學校，不然薪水都差不多」、「薪水跟一般職業差不多，當然選保全」、「念大學本來就沒用，除非你是頂尖學校」。





