23歲女健身成癮「練到停經腎虛」 醫嚇壞：身體機能變50歲

大陸中心／倪譽瑋報導

一位中國女子每週健身6次，幾個月後停經、腎虛，醫生開了很多中藥給她。（圖／翻攝自微博）

健身過頭也不好！先前中國浙江一名23歲女子表示，她因為沉迷於健身，不只月經停止，每天晚上睡眠品質也極差；去治療後，醫師發現她內分泌嚴重失調，身體雌激素水平相當於50歲女性，還有腎虛症狀，急忙開藥給她保養。當地婦產科醫師提出，該女子可能是因過度運動導致「下視丘閉經」。

中國女子健身練到雌激素失調 腎虛、月經停止

綜合《魯中晨報》等陸媒報導，2025年底中國浙江一位23歲女子拍片透露，自己過去幾個月來沉迷於健身，習慣「一週六練」每次約持續70分鐘，後來察覺到月經量減少，最後停經，還有夜間失眠的狀況，便去看醫生。

廣告 廣告

醫師檢查發現，她體內雌激素水平相當於50歲女性、已接近停經標準，而且還有腎虛症狀，急忙開了「一大兜的中藥」給她調養。女子感嘆，以前生病住院月經反而特別規律，現在為健身練到內分泌失調「得不償失啊！」

婦產科醫分析：應是下視丘閉經

上海市同仁醫院婦產科主治醫師孫旖分析，該女子可能是遭遇「下視丘閉經」，當長期高強度訓練、熱量攝取不足、體脂率快速下降時，大腦會誤以為身體正處在「生存壓力」中，於是主動「省電」讓雌激素下降、推遲月經甚至停經。

除了停經，雌激素長期偏低對身體還有其他危害，除了該女子提到的睡眠品質變差外，也可能讓情緒焦慮、易怒，還有皮膚乾燥、骨質疏鬆等風險。她建議，女性還是可以健身，但要強度適中「不是每天把自己練到精疲力盡」也得適時補充營養，而不是持續瘋狂消耗。

更多三立新聞網報導

打敗九份、鹿港！台灣「隱藏版老街」遊客大讚：全台最好吃

被15人扒光猥褻 25歲女淚訴「哈瑪斯性奴」經歷：471天的煉獄

濃煙烈焰狂竄！台南東區民宅恐怖大火 疑有住戶受困

勞保年金怎麼領才划算？達人揭「最佳退休年齡」：多拿數萬元

