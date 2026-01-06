23歲女偶像「AI比基尼泳裝照」瘋傳 50歲漫畫家被抓包！炎上道歉了

23歲日本偶像女團STU48的成員工藤理子「AI泳裝照」被瘋傳，事後才知道是被50歲的漫畫家田邊洋一郎用的。（翻攝自X@工藤理子）

AI崛起成為人類便利工具，也引發不少負面爭議。23歲日本偶像女團STU48的成員工藤理子，外型亮麗、身材姣好，不過近日卻被50歲的漫畫家田邊洋一郎AI生成她的泳裝照，在日本網路社群引發強烈撻伐，對此，田邊也於昨（5）日正式發表道歉聲明。

據了解，田邊洋一郎3日在社群平台分享使用AI工具「Grok」生成的圖片，只見他將工藤理子的原始照片標註為「作畫資料」，並下指令生成「在脖子上圍上圍巾、穿比基尼」圖片，貼文一曝光，隨即被轉發引發爭議。

廣告 廣告

工藤理子事後得知是田邊洋一郎未經同意、使用AI生成圖片後，隨後引用貼文，並以嘔吐表情符號表達不快，網路批評聲浪迅速擴大，同為STU48成員的中村舞更於4日公開抗議，直言「一點也不好笑」，要求田邊立即刪除相關內容。

眼見輿論持續延燒，田邊洋一郎昨（5日）發聲明道歉，坦言欠缺考量，發不當的貼文，讓大家感到不快，在此誠心致歉，「我也反省自己對肖像權、生成AI相關的意識不足，對於與作為合作對象的偶像之間距離感的誤判，以及自己的傲慢等。」

對此，STU48官方同日也發出公告，指近來社群平台出現「未經允許上傳照片、影片」及「模仿成員外貌的生成AI影像」等案例，嚴重侵害成員肖像權與公眾形象權，警告若不配合刪除將採取法律措施，且也將與其他事務所合作處理相關問題。

田邊洋一郎發聲明道歉。（翻攝自X＠田邊洋一郎）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

女星爆車震逼經紀人看活春宮 激戰《我獨自生活》成勛「卡住拔不出」送醫被翻出

「高雄約會嗎」16歲少女憂私密照外流！赴約慘遭性侵 高官20萬交保昔過往遭起底

衛生局高官「用公務系統選妃」硬上16歲列管少女 妻竟協助洩密！雙雙遭拔職