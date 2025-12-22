23歲女出車禍「斷骨刺肺」！胸腔灌滿血看不出來…醫護驚喊：差點沒命

記者吳泊萱／台中報導

杜承哲醫師提醒，民眾遭遇車禍或撞擊，若感覺胸口悶痛、呼吸困難，應立即就醫檢查，以免錯過黃金治療時間。（圖／澄清醫院提供）

台中一名23歲女子，日前騎機車外出時發生車禍，被送往醫院救治，女子當下表示右胸疼痛、呼吸不順，結果醫療團隊檢查後發現女子竟是肋骨骨折，且斷骨還刺破肺臟，造成胸腔出血，嚴重壓迫肺部擴張，幸好醫療團隊及時發現手術治療，從鬼門關前救回女子性命。

澄清醫院胸腔外科主任杜承哲指出，出車禍的女子被送到醫院時，傷勢外觀就像一般胸部挫傷，女子也意識清楚，幸好急診專科醫師進行創傷評估時，發現其右側呼吸音異常且觸診明顯疼痛，經超音波檢查後發現右側胸腔出現中量積液，懷疑是內出血，進一步診療確認是致命血胸與多發性肋骨骨折。

廣告 廣告

23歲女子出車禍，胸腔受到劇烈撞擊，導致肋骨斷裂刺破肺臟。（圖／澄清醫院提供）

杜承哲表示，胸腔損傷最怕的就是「溫水煮青蛙」，外觀看似只有瘀青，內部卻在持續出血。該患者經電腦斷層掃描，影像證實右側第5至7肋骨骨折，其中兩節肋骨明顯插入肺組織，造成肺臟破裂，且胸腔內積血持續增加，嚴重壓迫肺部擴張。單純引流恐無法止住出血，且無法解決肋骨不穩定的劇痛，若不緊急處理，患者隨時可能因呼吸衰竭或休克而危及生命。

醫療團隊評估後決定立刻手術，採用精準內固定手術，以內視鏡微創手術進入胸腔確定骨折處和出血點，清除積血並修補肺臟，再進行肋骨骨折復位固定手術，針對斷裂的肋骨使用專用骨板進行固定，重建胸廓穩定度。

幸好手術過程順利，術後患者轉入加護病房，由護理團隊密切監測血氧與引流狀況。因骨折處已牢固固定，患者術後疼痛感大幅減輕，能配合呼吸訓練，經轉至一般病房進行復健後，患者目前已順利出院，重返正常生活。

平等澄清醫院急診室張維恆主任表示，外傷醫療是一場與死神拔河的接力賽。從急診的第一眼判斷、影像科的精準診斷、到外科手術的即時介入與術後照護，每個環節都不能斷鏈。

杜承哲醫師則強調，民眾遭遇車禍或撞擊，若感覺胸口悶痛、呼吸困難，即使外觀無明顯傷口，仍應立即就醫檢查，排除氣胸、血胸或內臟出血的可能，以免錯失黃金治療期。

更多三立新聞網報導

以為痔瘡流血！他照大腸鏡一切正常…醫觸診警鈴大響：是「罕見癌」

手足每人至少罹3癌！台中罹癌世家「恐怖基因」作祟…最小10歲就癌逝

台中8歲女童來月經！就醫驚見賀爾蒙數值飆升…醫示警：性早熟病例激增

結婚2年不孕！35歲人夫「無精又罹睪丸癌」…夫妻嚇壞：自摸都沒感覺

