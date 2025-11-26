23歲女大生替人照顧狗！遭「3比特犬撕咬」慘死後院

國際中心／李明融報導

美國德州一名23歲女大生萊利（Madison Riley）日前幫忙照顧3隻比特犬，不料竟不明原因，犬隻突然暴怒，襲擊並撕咬她，當場慘死後院，就連警方到場這3隻比特犬仍舊有攻擊性，迫使警方開槍擊斃其中一隻，萊利距離大學畢業剩下6個月時間，卻發生這樣的噩耗，讓家人悲痛萬分。

萊利幫忙照顧比特犬，突遭犬隻撕咬慘死。（圖／翻攝 GoFundMe）根據《紐約郵報》（New York Post）報導，23歲女大生萊利是一名愛犬人士，21日下午4點左右，被發現陳屍在德州泰勒（Tyler）一處民宅後院中，警方表示當他們靠近萊利時，現場3隻比特犬依舊有極強的攻擊性，朝警察方向攻擊，迫使他們將其中一隻擊斃，另外2隻則是被槍聲嚇到逃回屋中。萊利的母親珍妮佛（Jennifer Hubbell）得知噩耗後相當難過癱軟在地，她表示萊利生前早察覺狗狗的異狀，還告訴她「他們（比特犬）以前不是這樣」，沒想到不久後就接到女兒被咬死的消息。

女大生母親表示，女兒很愛狗狗且有照顧狗的經驗。（示意圖，非當事犬隻／翻攝Pexels）

珍妮佛表示，女兒有豐富的照顧狗狗經驗，以前也前往該處照顧小孩和比特犬「我女兒非常用心照顧牠們，牠們也似乎真的很喜歡她，所以她才會覺得照顧這些狗不會有問題」。事發當時，狗主人不在家，萊利也不是第一次照顧這3隻比特犬，目前警方正在與檢察辦公室合作，調查包括犬隻襲擊原因、屋主狀況等，還不確定是否會對狗主人起訴。事實上，萊利正在大學攻讀兒童教育學位，原本預計明年5月畢業，選擇幼教是受到自閉症弟弟的成長經歷啟發，家人也在GoFundMe上創建募款活動，希望各界能記得她是一個善良、美麗、熱心幫助他人的女孩。

