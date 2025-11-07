23歲女孤獨死1年「遺體如木乃伊」 向AI求救訊息令人鼻酸

英國大曼徹斯特郡保頓市發生一起令人鼻酸的獨居死亡案件，23歲女子夏洛特·李德（Charlotte Leader）被發現孤獨陳屍家中，經法醫推算已離世約一年之久。更令人心碎的是，她生前最後的求救對象竟然是AI聊天機器人，而非親友。

23歲女子夏洛特·李德（Charlotte Leader）被發現孤獨陳屍家中，經法醫推算已離世約一年之久。 （示意圖／Pixabay）

警方於2025年8月6日因管理公司例行檢查無法進入住所而破門，發現李德安詳地躺在床上，身上蓋著棉被，宛如熟睡狀態。法醫根據遺體已「木乃伊化」的程度，判斷死者大約已死亡一年。現場冰箱中發現標註保存期限至2024年7月的食物，櫥櫃裡則堆滿未拆封的包裹與快遞，這些線索進一步佐證了法醫對死亡時間的推論。

儘管李德已故去許久，但她的住所卻維持整潔有序，沒有毒品或任何輕生跡象。她的姐姐卡洛琳（Caroline Calow）表示：「那房子看起來像有人持續在打理，絲毫沒有被徹底放棄的樣子。」然而，李德的母親證實，自2021年9月起便與女兒失聯。卡洛琳也透露，妹妹近年來一直飽受暴食症折磨，選擇將自己封閉起來，甚至早在2022年就婉拒心理健康服務的幫助。

儘管女子已故去許久，但她的住所卻維持整潔有序，沒有毒品或任何輕生跡象。 （示意圖／Pixabay）

警方還原李德手機資料後發現了更為孤獨的真相，她的通訊軟體中幾乎沒有與親友的往來訊息，唯一的「對話夥伴」是ChatGPT。李德與AI的最後對話記錄停留在2024年7月30日，內容令人心碎。她向AI發出求救：「救救我，我又去拿食物了」，AI回應：「你聽起來對擁有食物感到矛盾」，李德則沮喪地回覆：「那是我不想要的食物，這讓人很沮喪。」

雖然病理學家指出嚴重的飲食失調可能引發電解質失衡而導致猝死，但由於遺體狀況特殊，法醫無法確切證實暴食症與死因的關聯性，最終只能做出「無法確定死因」的開放式裁決。這起悲劇不僅揭示了現代社會中獨居者面臨的孤獨處境，也反映了心理健康問題的嚴重性，以及科技時代中人們可能轉向AI尋求情感支持的現象。