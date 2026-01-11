23歲女導演墜樓亡！監視器錄到離奇對談聲 2友人涉重嫌被捕

娛樂中心／游舒婷報導

中國一名23歲的女導演兼編劇賴宇晴驚傳墜樓身亡，據悉，她跟友人到柬埔寨工作，日前在金邊一處民宅墜樓，重傷送醫搶救仍回天乏術。事後監視器錄到一段離奇的「交談聲」後就發生墜樓事故，賴宇晴的的兩名友人被視為最大嫌疑人被捕，案件仍在調查當中。

年僅23歲的中國導演賴宇晴。（圖／取自微博）

根據《柬中時報》報導，警方調查顯示，事發於去年12月30日凌晨0時30分，賴女在金邊市一處民宅因不明原因傳樓，當日凌晨0時45分被緊急送往醫院治療，最終於今年1月2日下午5時許因傷重被宣告不治。

警方調查指出，案發當時，有兩名外籍人士也在同一樓層活動，事發後，兩人被帶往刑事警察局協助調查。據查，該棟民宅其中一層為房東自住，一、二樓為出租空間，一樓租給上述兩名嫌疑人，二樓則由一名法國籍男子承租。

警方取得的監視器畫面顯示，12月30日凌晨0時30分左右，監視器錄到樓上傳出交談聲，之後賴女就高處墜落，與賴女熟識的印度籍男子JATLA SIDDARTHA、中國籍女子LI FANG馬上下樓查看，而當地警方也依法拘留兩人，並以「故意暴力致人死亡」立案偵辦，案件目前已移送司法機關處理。

報導表示，醫院死亡證明指出，賴女因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡，警方在案發現場欄杆上採集到指紋痕跡，預計將作為後續偵辦的重要證據。

賴女父親於事發後趕到柬埔寨處理後事，他向警方表示，女兒於2024年前往當地，與多名友人投入短劇製作工作，合作夥伴包括上述印度籍男子，以及兩名中國籍女子。對於女兒在當地的實際工作與生活細節所知有限，只知道女兒曾於2025年9月19日前往韓國領獎。

報導補充，賴女當時是因作品入圍第30屆釜山國際電影節而前往韓國，該作品為她的首部長片《潮汐低語》，是個相當有才華與潛力的新秀導演，未料發生憾事，讓人感到相當可惜。

