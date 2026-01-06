23歲女導演柬埔寨離奇墜樓亡 「監視器最後畫面」曝疑點

中國大陸影壇傳出噩耗，曾多次入圍國際影展的23歲新銳導演賴宇晴，驚傳於去年12月30日在柬埔寨金邊墜樓，經過數日搶救後，不幸於1月2日宣告不治。死訊於今（6）日登上微博熱搜，由於賴宇晴才華橫溢、正值青春，且墜樓現場留有諸多疑點，引發社會各界高度關注與震驚。

根據《柬中時報》引述當地警方報告，案發地點是一棟多國籍人士混居的民宅。監視器畫面錄下了令人不安的過程。案發當晚，賴宇晴曾獨自出現在屋外，隨後，她被「帶入屋內」並送上樓。不久後，便發生了墜樓事故，死因為頭部與身體遭受嚴重撞擊。

廣告 廣告

事發後，屋內一名印度籍男子與一名中國籍女子隨即下樓查看。據悉兩人為賴宇晴的友人，目前已被帶往刑事警察局協助調查。警方正透過調閱監視器及現場指紋採證，釐清墜樓背後是否有外力介入。

賴宇晴祖籍福建、出生於天津，擁有紐約、洛杉磯及多倫多等地的留學背景，是影視圈公認的全才少女。她不僅是導演、演員，也是音樂人，其首部長片《潮汐低語》（Whisperings of the Moon）才剛入圍第30屆釜山國際電影節。

令人唏噓的是，該片的故事背景正是設定在柬埔寨金邊。原本是為了拍攝作品而前往該地尋找靈感與創作，未料卻在自己作品的設定背景地發生意外，令影迷與親友倍感心碎。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導