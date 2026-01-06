23歲女導演柬埔寨離奇墜樓亡 「監視器最後畫面」曝光

根據柬埔寨警方1月5日發布的報告，中國籍女導演賴宇晴於2024年12月30日凌晨0時30分，在金邊市一處民宅從一樓高處墜落。現場監控畫面顯示，12月29日晚間11時22分，一名法國籍男子返回住所開啟院門時，賴宇晴正站在門外，隨後被帶入屋內並進入樓上居所。

事發當晚，監控錄得樓上傳出交談聲，其後賴宇晴從高處墜下。印度籍男子JATLA SIDDARTHA與中國籍女子LI FANG隨即下樓查看並扶起傷者。賴宇晴被緊急送往金邊俄羅斯醫院救治，但經過多日搶救無效，於今年1月2日因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡。

賴宇晴出生於2002年，祖籍福建，生於天津，曾在紐約、洛杉磯及多倫多留學。她以導演、演員及音樂人身份參與多部影片製作，作品曾入圍多倫多國際電影節、聖丹斯Ignite終選名單等。她的首部長片《潮汐低語》入圍第30屆釜山國際電影節亞洲電影之窗單元，該片故事背景正是設定於柬埔寨金邊。

死者父親事發後從中國趕赴柬埔寨處理善後。他向警方表示，女兒於2024年來到柬埔寨，與幾位友人共同從事短劇製作工作，合作夥伴包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA、中國籍女子ESTHER LI與LILY YANG，但對女兒在當地的工作與生活細節並不了解。

警方已在案發現場欄桿上提取指紋痕跡作為證據，並將與死者相識的兩名友人帶往刑事警察局協助調查。目前案件仍在進一步調查中，當局尚未對外公布更多細節。

此事件再度引發外界對在柬埔寨工作的外籍人士安全問題的關注。近期另有台灣直播主「晚安小雞」及同伴「阿鬧」因在當地拍攝造假影片被判刑兩年，預計今年2月中旬刑滿出獄後將被驅逐出境，顯示柬埔寨當局對外籍人士的管理日趨嚴格。

