23歲女導演「柬埔寨墜樓亡！」監視器畫面曝 電影曾入圍釜山電影節

娛樂中心／綜合報導

23歲中國女導演賴宇晴上月30日在柬埔寨金邊墜樓，送醫後於2日宣告身亡。（圖／木蘭國際電影節官網、春潮TIDE）

23歲中國女導演賴宇晴的首部長片《潮汐低語》（Whisperings of the Moon），曾入圍第30屆釜山國際電影節，該片故事即設置在柬埔寨金邊。沒想到賴宇晴上月30日在金邊墜樓，送醫後於2日宣告身亡。死者父親向警方表示，其女兒於2024年來到柬埔寨，與幾位友人共同從事短劇製作工作。

女導演賴宇晴的首部長片《潮汐低語》（Whisperings of the Moon），曾入圍第30屆釜山國際電影節。

根據《柬中時報》報導，警方報告指出，賴宇晴去年12月30日凌晨0時30分，在金邊一處民宅一樓墜下，被送往醫院救治，於1月2日宣告不治。醫院出具的死亡證明顯示，死者因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡。案發民宅一樓為房東自住，二樓及三樓為出租房。

廣告 廣告

根據監視器畫面顯示，12月29日晚上11時22分左右，一名法國男子回到住所打開院門時，賴宇晴正站在門外。隨後賴宇晴被帶入屋內並進入樓上居住區。至12月30日凌晨0時30分左右，監視器到樓上有人交談聲，其後死者從高處墜下，一名印度男子與一名中國女子隨即下樓查看並扶起傷者。

警方確認，案發時與死者相識的兩名友人（印度男子及中國女子）在同一樓層，案發後兩人被帶往刑事警察局協助調查。警方還在案發現場欄桿上採集到指紋痕跡，作為後續調查證據之一。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝

必勝客無預警拆除招牌！突宣布「珍重再見」 網嚇：要退出台灣了？

AV女優IG上傳「全裸三點不露照！」違反社群守則 被禁止直播1年

擁4妻14兒女！竹北吊車大王險「中威力彩頭獎29億」 崩潰喊：不開心

