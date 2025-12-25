23歲女清潔員人生謝幕！環保局長領同仁送別 父忍悲瞞奶奶：長輩撐不住

記者林昱孜／台南報導

23歲女清潔員命喪酒駕男輪下，今（25）日告別式走完人生最後一哩路。（圖／記者林昱孜攝影）

台南一名陳姓女清潔員16日在垃圾車尾進行收運作業時，遭知名香酥鴨負責人鄭傳吉酒駕撞死，遺體出動5名修復師修補15小時，家屬心碎。今（25）日陳姓女清潔員告別式，環保局長帶領同仁到場，父母淚別愛女，男友淚送女友，家屬直至最後一刻，都不敢讓高齡奶奶知道陳女死訊。

女清潔員父母悲送女兒最後一程，目前還不敢讓高齡奶奶知道女兒死訊。（圖／記者林昱孜攝影）

「你在人生最厚重的年華離去，像一枝未竟的花，在風中飄零，未了的夢、未盡的責任，都留在人世，成為思念的重量」，陳姓女清潔員靈堂背板寫著《最美麗的天使》以及這段文字，堆滿笑容的每張照片，現在只能留在大家記憶中。粉色靈堂佈置簡潔，如同她一樣溫暖，陳姓女清潔員在23歲碰上劫難，人生停格。

女清潔員在車尾工作時，遭到鄭傳吉高速撞死，下半身幾乎全碎。（圖／翻攝畫面）

家屬、親友齊聚告別式，送她最後一程，儘管事件發生已經10天，陳父、陳母仍難以接受，儘管強忍悲痛，仍然忍不住落淚；陳父說，事發至今，仍然不敢讓最疼女兒的奶奶知道，擔心老人家難以承受，至於肇事鄭傳吉被仍被關押，他的家人也未派人致意，「根本不指望他們了」。

台南市環保局長許仁澤帶領同仁一同送女清潔員最後一程。（圖／記者林昱孜攝影）

台南市環保局長許仁澤領著同仁，一同到場送陳女最後一程。許仁澤表示，雖然陳女是委外清潔公司員工，但依舊把她當成自己家人，努力替她爭取150萬的濟助金，希望比照正式環保局員工，目前還在爭取中。

知名香酥鴨負責人鄭傳吉酒駕撞死女清潔員。（圖／翻攝自臉書）

