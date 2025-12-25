23歲女清潔員人生謝幕 親友泣別 不敢告訴奶奶

台南市一名23歲陳姓女清潔員，本月16日執行垃圾清運作業時，不幸遭鄭姓男子酒駕撞擊殉職。（圖／東森新聞）





台南市一名23歲陳姓女清潔員，本月16日執行垃圾清運作業時，不幸遭鄭姓男子酒駕撞擊殉職。家屬今（25）日為其舉行公祭，靈堂背板上寫著「最美的天使」，親友悲痛送別。由於陳女相當孝順，家屬擔憂高齡祖母無法承受打擊，至今仍隱瞞噩耗，令人鼻酸。此外，因陳女屬委外廠商員工，無法比照公職清潔員領取120萬元濟助金，台南市環保局正全力爭取中。



陳姓女清潔員年僅23歲，為分擔家計身兼二職，上午從事環保局委外的清運工作，下午則至飲料店打工。16日清晨執勤時，遭酒駕的鄭姓男子高速撞擊身亡。公祭現場氣氛哀戚，許多生前好友前來送行，看著這年輕的生命永遠停格，父母悲慟不已。肇事的鄭嫌雖已遭羈押，但至今未有家屬出面致歉，讓死者家屬在承受喪女之痛外，更添憤慨。

台南市環保局代理局長許仁澤表示，一般公職清潔隊員若因公殉職，有120萬元的濟助金，但因陳女隸屬委外廠商，非環保局直接僱用，依現行法規無法請領。許仁澤指出，已親自向環境部長請命，希望能突破法規限制，為陳女爭取更多補償空間。



目前陳女任職的民間清潔公司已協助處理意外險理賠，最高金額約500萬元。環保局強調，儘管陳女非編制內員工，但其盡責服務的精神令人感佩，局方將持續努力，盼能給予家屬最大的撫卹與協助。

