23歲女清潔員今告別式！父忍悲瞞奶奶「怕長輩撐不住」

台南一名23歲陳姓女清潔員於12月16日清晨在垃圾車尾進行收運作業時，遭一輛酒駕賓士轎車攔腰撞上不幸身亡。由於遺體受創嚴重，家屬須動用5名遺體修復師、歷時15小時才完成修復，令人鼻酸。今（25）日陳女舉行告別式，台南市環保局長率同仁到場致哀，而家屬直到最後一刻，仍不敢讓高齡的奶奶得知噩耗。

年僅23歲的陳女告別式靈堂背板上寫著《最美麗的天使》，並留下文字：「你在人生最厚重的年華離去，像一枝未竟的花，在風中飄零，未了的夢、未盡的責任，都留在人世，成為思念的重量。」儘管事發已10天，家屬仍難以接受事實，強忍悲痛卻數度落淚。陳父表示，至今仍不敢將死訊告知高齡奶奶，擔心她無法承受；對於肇事者鄭傳吉仍在羈押，其家屬也未曾出面致意，陳父直言「已經不指望他們了」。

台南市環保局長許仁澤亦率領同仁前來致哀。許仁澤表示，雖然陳女為委外清潔公司員工，但環保局始終將她視為家人，目前正努力替她爭取150萬元濟助金，希望能比照正式環保局員工辦理，相關程序仍在爭取中。

而當場目睹陳女遭撞場面的男友也出席今日的告別式，他與陳女兩人都各兼2、3份工，本想為未來打拼，如今卻天人永隔。

