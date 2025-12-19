23歲女清潔員慘遭酒駕撞死！招魂連擲10筊無回應 妹妹承諾照顧父母才獲聖杯

台南市安平區16日上午8時許發生一起令人痛心的酒駕肇事案。23歲陳姓女清潔員在慶平路執行垃圾分類作業時，遭48歲鄭姓男子駕駛賓士車高速追撞，當場夾困兩車中間身亡。鄭男酒測值高達0.95毫克，事後一度辯稱要找代駕，遭目擊民眾怒斥。警方已依公共危險與過失致死罪送辦。

陳女家屬18日上午重返事故現場進行招魂儀式。由葬儀團隊及三名法師主持，陳女男友與家人手捧供品，眼眶泛紅進行招魂。然而首輪擲筊連續10次均未獲允杯，場面肅穆哀傷。直到妹妹上前焚香，邊哭邊向姊姊承諾「我會照顧爸媽，妳放心走」，再次擲筊才連續出現3個聖杯，成功完成引魂。

殯葬業者張然鑫表示，連續10次未獲允杯極為罕見，顯示亡者心有不甘、怨氣深重。陳女年輕冤死，生前孝順懂事，與擔任垃圾車司機的男友感情深厚，種種情感羈絆使她難以釋懷。法師透過安撫與再請示儀式，才順利將魂魄從現場引回殯儀館。

民俗專家廖大乙指出，年輕冤死且死於他人之手，怨氣特別深重。他建議肇事者應誠心面對錯誤，親自到靈前下跪請罪、誦經懺悔，直至取得死者原諒。若迴避不面對，這股怨念恐將纏身，影響一生，甚至可能死於非命。

據了解，陳女家境並不寬裕，為分擔家計身兼兩份工作，清晨6點至中午在清潔公司上班，下午則在飲料店打工。由於遭受猛烈撞擊，下半身傷勢極為嚴重，動用五名大體修復師日夜趕工修復遺體。

清潔公司經理劉相如表示，陳女屬環保局外包廠商員工，無法享有清潔隊員的因公撫恤制度，目前以相關保險理賠為主。公司已啟動理賠機制並協助處理後事。台南市環保局則表示，已比照公教人員因公致死免除殯葬費用，並向環境部爭取放寬慰問金發放資格，積極協助家屬辦理保險理賠及相關補償事宜。

