23歲女清潔員被撞到下半身全碎！妹見照崩潰：剩皮撐著

社會中心／李汶臻報導

台南市安平區16日清晨發生嚴重死亡車禍，48歲知名鹽酥鴨店老闆鄭男，駕駛白色賓士高速撞上在路邊停等的垃圾車，導致年僅23歲的隨車女清潔員遭賓士車、垃圾車夾心身亡。猛烈的撞擊力道導致女清潔員下半身粉碎，家屬崩潰透露，修復大體需要動用到五位大體修復師。而死者胞妹親眼看到姊姊的縫補照片，悲痛發聲「如果沒有皮撐著…」、「心真的很痛」。

車禍慘案發生在16日上午8點左右，從監視器畫面可見，台南市安平區慶平路上1輛垃圾車正停在路邊執勤，陳姓女清潔員下車來回進行查看。她原本只在車側面移動、一度往車頭走去，怎料卻又轉身查看後車尾，她人才移動到車尾不到3秒，後方白色賓士車隨即高速衝入畫面、當場撞上陳女，導致她被夾死在兩車之間、當場身亡。肇事駕駛48歲的知名鹽酥鴨店老闆鄭男，事後酒測值高達0.95mg/L，明顯超過標準值。

23歲女清潔員（右）上班期間遭酒駕男（左）撞亡，家屬見慘狀崩潰了。（圖／民視新聞）





而現場慘況讓附近目擊者事後發文形容場面觸目驚心，「很難在腦海裡抹去」。而死者陳女的舅舅事後在社群發聲並表達家屬的真實心聲稱：「我們不會輕易放過那位鄭姓駕駛」，並透露姪女因撞擊導致下半身嚴重毀損，需動用到五位大體修復師。家屬也痛斥說：「酒駕這東西真是一個王八蛋」，並表示「希望看到酒駕的懲罰」。

而死者的妹妹日前也在社群Threads悲痛發文稱，連跟姊姊最後講話的機會都沒有，一句「我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊」讓全網看了超鼻酸。而她17日再度發文，描述自己看到姊姊縫補照片的悲痛心境。

死者胞妹PO文悲痛喊「沒有姊姊了」。（圖／翻攝Threads）





她形容「心真的很痛」，指出姊姊下半身傷勢嚴重，「兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來」。妹妹痛批酒駕肇事者「真的非常惡劣…」，同時也感謝修復師日夜趕工協助，直言能做到這樣已經非常不容易。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

