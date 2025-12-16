23歲女清潔員遭撞亡！酒駕男上過節目「黑歷史曝光」

社會中心／綜合報導



近年來我國不斷提倡「酒駕零容忍」，呼籲民眾切勿酒後開車，沒想到還是有人不聽勸，甚至肇事、鬧出人命後還在車內呼呼大睡！台南今（16）日上午發生一起酒駕奪命事件，1名年僅23歲的陳姓女清潔員在垃圾車旁工作時，突然遭1輛賓士車從後方高速追撞，陳女當場遭賓士車、垃圾車夾心身亡，現場殘破不堪，事後駕駛被驗出酒測值0.95超標3倍，駕駛身分也全被起底。





台南23歲女清潔員遭撞「慘死垃圾車尾」！酒駕男「上過美食節目」：在地賣鴨的

23歲的陳姓女清潔員在垃圾車旁工作時，突然遭1輛賓士車從後方高速追撞。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





事件發生在今（16）日上午8點左右，台南市安平區慶平路上1輛垃圾車正停在路邊執勤，陳姓女清潔員下車正在進行查看，沒想到她一轉過身，不到3秒後方馬上衝來1輛白色賓士車，當場撞上陳女，導致她瞬間被夾心身亡，陳女同事兼男友也隨即上前查看，見到女友被撞，他當場焦急到不斷跺腳、呼救。

台南23歲女清潔員遭撞「慘死垃圾車尾」！酒駕男「上過美食節目」：在地賣鴨的

陳女瞬間被夾心身亡。（圖／翻攝畫面）





警消獲報後，火速派出5車10人前往搶救，23歲陳女因已明顯身亡並未送醫，肇事的48歲鄭姓駕駛，則是意識清楚，僅腳部骨折，並在消防人員協助下脫困送往醫院，不料事後經酒測，鄭男酒測值竟高達0.95，超標整整3倍，警方後續將依公共危險、酒駕致死等罪送辦。而在鄭男送醫治療後，還一度呼呼大睡，警方只能等醫院確認他清醒才能製作筆錄，並調查詳細肇事原因。

台南23歲女清潔員遭撞「慘死垃圾車尾」！酒駕男「上過美食節目」：在地賣鴨的

陳女明顯身亡，肇事的鄭姓駕駛則僅有腳部骨折，送醫後還因喝酒呼呼大睡。（圖／翻攝畫面）





由於酒駕行徑令人髮指，就有人認出這輛肇事賓士車，表示鄭男就是在安平賣鹽酥鴨的老闆，過去還曾經上過美食節目介紹自家產品，稱要讓大家對鴨料理的印象改觀；令人傻眼的是，這位鄭姓駕駛除了這次酒駕外，傳出他過去還有著前科傷害前科，被判處拘役55天。

台南23歲女清潔員遭撞「慘死垃圾車尾」！酒駕男「上過美食節目」：在地賣鴨的

鄭姓駕駛曾因傷害前科，被判處拘役55天。（圖／翻攝畫面）

據了解，鄭姓駕駛曾在112年與人發生金錢糾紛，直接揮拳毆打對方，導致對方左臉挫傷，出庭時還辯稱沒有碰到對方身體，但在相關單位調閱監視器畫面後，就發現說法與事實不合，因此認定鄭姓駕駛卸責、傷害罪成立，鄭姓駕駛因此被判處拘役55天，得易科罰金。

台南23歲女清潔員遭撞「慘死垃圾車尾」！酒駕男「上過美食節目」：在地賣鴨的

鄭男在當地經營鹽酥鴨，過去還曾上過美食節目。（圖／翻攝畫面）

至於為何陳女會出現在車尾？男友指出，當時2人正在定點收垃圾，也有依規定擺放三角錐示警駕駛，當時女友會走到車尾，只是要確定車斗裡面有沒有誤丟回收，他透露女友只到職2個月，但做是相當盡責，眼看就此天人永隔，他更是當場癱坐在地，旁人也上前不斷攙扶安撫，畫面令人心碎。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：台南23歲女清潔員遭撞「慘死垃圾車尾」！酒駕男「上過美食節目」：在地賣鴨的

更多民視新聞報導

男酒駕肇逃竟「找女網友車震」！約愛後超慘下場曝

有片／60歲婦人夜衝金山！不熟路竟「直墜漁港」不治

高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖

