23歲女清潔員遭撞慘死 家屬心碎：遺體沒它撐「肉全部跑出來」

16日上午台南安平區發生死亡車禍，死者陳姓女清潔員妹妹2度於社群發文。圖／讀者提供

16日上午8時許，一名23歲陳姓女清潔員於安平區慶平路邊執勤，正當返回車尾時，突遭一輛白色賓士從後方高速撞上，導致陳女被夾在2車中間當場慘死，而該白色車正是台南某知名鹹酥鴨店鄭姓負責人，事發當下還謊稱「沒開車」；經相驗，陳女「下半身粉碎性骨折」並引發多重外傷死亡，妹妹接連2天於社群發文，心痛表示姐姐「下半身僅剩皮撐著」，更需動用5名修復師協助處理遺體。

台南安平區慶平路16日上午8點多發生死亡車禍，年僅23歲陳姓女清潔員執勤時遭後方車輛高速撞上，事發後，撞擊車輛駕駛鄭姓男子聲稱「沒開車」，不過被救出時酒測值高達0.95毫克，肇事後還一度昏睡，數小時後才清醒，而他也被起底為台南知名鹹酥鴨店負責人，酒後開車撞死人，引起公憤。

一旁監視器拍到白色賓士轎車沒踩煞車，高速直衝撞擊垃圾車。圖／讀者提供

16日當天下午，台南地檢署派檢察官與法醫到場相驗，初步認定陳女死亡原因為遭車輛撞擊，導致「下半身粉碎性骨折」，並引發多重外傷死亡，隨即陳女妹妹於社群發文，悲痛道「姊姊人生明明才剛開始」， 還能與家人一同出遊，「怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」至今還是不敢相信這起事情是真的；妹妹表示，鄭姓駕駛肇事一度睡著，其經營的店家更有「警察巡邏保護」，身為死者家屬卻只能一邊難過、一邊處理後事。

17日妹妹再度發文，心碎親眼見姊姊遺體需要縫補的照片，下半身2隻腳雖然還有皮撐著，但若沒有那些皮的幫忙，「絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來」；家屬對於修復師沒日沒夜為姐姐趕工修復，並向大眾的關懷與安慰致謝，而針對肇事鄭姓男子，「真的真的非常惡劣」。



