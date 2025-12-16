23歲女清潔員遭撞「掛屍垃圾車」相驗結果曝！酒駕男遭聲押

48歲鄭姓男子酒駕撞死人。（圖／東森新聞）





今（16）日台南市安平區發生一起死亡車禍，48歲鄭姓男子駕駛名車追撞垃圾車，造成23歲陳姓女垃圾車隨行人員重傷身亡，鄭男酒測值高達0.95，一度昏睡無法接受警方偵訊，下午警方報請檢察官相驗，稍早結果出爐，死者陳女因車輛撞擊，造成下半身粉碎性骨折，引發多重性外傷而死，檢方也在複訊後向台南地院聲請羈押鄭男。

據了解，鄭男為在地知名脆皮鴨店「扒趴鴨脆」的老闆，今日上午酒後駕車上路，高速追撞正在清運的垃圾車，導致23歲隨行清潔人員陳女被夾在兩車之間，重傷身亡。事發後鄭男還睜眼說瞎話，聲稱車不是他開的，引發眾怒，酒測值高達0.95的鄭男，還一度因酒醉昏睡無法接受偵訊。

警方初步調查，鄭姓男子涉嫌酒後駕車，釀成死亡事故，將依公共危險罪及酒駕致死罪嫌移送法辦，依法最高可處10年有期徒刑，併科新台幣200萬元以下罰金。下午檢方進行相驗，認定陳女死因為遭到車輛撞擊，導致下半身粉碎性骨折，進而造成多重性外傷而死，目前全案已交由檢察官偵辦。

檢方在複訊後，認定鄭男有重大犯罪嫌疑，且有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

