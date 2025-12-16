23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了

台南市安平區慶平路16日發生一起死亡車禍事故。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區慶平路16日上午8時許發生一起酒駕奪命車禍，一輛民間垃圾車在執行收運作業時，遭到後方一輛酒測值高達0.95mg/l的賓士駕駛高速追撞，造成一名23歲陳姓女隨車人員被夾在中間當場死亡。死者胞妹在社群平台上悲痛表示，她再也沒有機會和姊姊說話，只能忍痛處理後事，但肇事者的店卻有警察巡邏保護，讓她難以接受，「我沒有姊姊了。」

死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」

死者妹妹指出，看到新聞說肇事者被帶到警局問訊，酒沒醒還在睡覺，直到下午才酒醒；店面甚至有警察巡邏保護，她們家屬卻得一邊難過一邊處理剩下的事，讓她難以接受，「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」

貼文一出，隨即引來大批網友關心，除了桃園市議員黃瓊慧留言，台南市議員林依婷也允諾願意協助後續處理。此外，前幾天在基隆南榮路遭毒駕撞死的老翁女兒也留言表達哀悼，並喊話一同向政府呼籲加重對酒駕、毒駕修法，「希望這些人都得到重罰！」

這起案件發生在16日上午8點多，鄭姓嫌犯酒後駕車行經安平區慶平路時，高速衝撞陳姓隨車人員，造成被害人死亡。警方到場後對鄭男實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克，相關數值已由警方採證併入卷證。

據悉，肇事的鄭男年約48歲，是台南當地知名的連鎖小吃店老闆，不少民眾當場認出鄭男身分。警方調查後發現鄭男前一晚跟朋友聚餐後，凌晨又連跑2間酒吧續攤，直到天亮才醉醺醺離開。檢方複訊後，認定鄭嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

