23歲女清潔員遭酒駕奪命！招魂擲筊10次未果 葬儀業者曝可能原因

48歲香酥鴨店鄭姓老闆酒駕撞死23歲陳姓女清潔隊員。（圖 ／翻攝自香酥鴨店臉書、記者爆料網）

台南安平發生酒駕死亡車禍，48歲香酥鴨店鄭姓老闆酒測值高達0.95，駕車追撞正在清運垃圾的23歲陳姓女清潔隊員致死，引發社會譁然。事後家屬返現場招魂，連續擲筊10次皆未獲允杯。對此，葬儀業者也坦言，應是死者含冤而死、怨氣較重所致。

據《ETtoday新聞雲》報導，台南安平16日發生1起酒駕奪命車禍，鄭姓老闆駕駛賓士車輛，在酒後上路時追撞正在執行垃圾清運勤務的陳姓女清潔隊員，造成陳女當場喪命。

事故發生當下，鄭姓男子不僅酒後駕車，還在第一時間向警方謊稱自己並未開車，並聲稱有找代駕，相關說法引起現場民眾強烈不滿，情緒激動下甚至險些對其動手。鄭男送醫後再次接受酒測，結果仍顯示酒測值為0.95，警方確認其酒駕肇事，全案朝公共危險罪及過失致死罪方向偵辦。

今（18日）為事發後第3天，陳姓女子的父母、妹妹以及男友返回事故現場進行招魂儀式。家屬委託葬儀業者處理相關事宜，現場由葬儀業者安排3名道士進行作法。一開始進行擲筊請示時，連續擲筊10次皆未獲允杯，情況相當罕見。

葬儀業者張然鑫坦言，陳女年紀尚輕且屬於冤死，雙親仍在世，家人感情和睦，與男友的感情也很好，因此怨氣相對較重。一般而言，引魂過程中不易1次就獲得允杯同意，通常需要持續進行引魂儀式並反覆請示，直到連續獲得3次允杯，才算成功完成引魂。

招魂現場除擺放三牲外，也準備了多樣陳女生前喜愛的食物，包括雞排、花枝丸、雞腿、春捲、魚類以及水果等，希望能引導亡者返家。至於參與作法的3名道士，則是家屬在委託葬儀業者後，由葬儀業者安排配合的道士到場進行招魂儀式。

