23歲女清潔員遭酒駕奪命 親友齊聚告別式：仍不敢讓高齡嬤知道

香酥鴨店鄭姓老闆駕車撞死23歲陳姓女清潔隊員。（圖 ／翻攝畫面）

台南市安平區16日發生一起酒駕奪命車禍，一輛民間垃圾車在執行收運作業時，遭到後方一輛酒測值高達0.95mg/l的知名香酥鴨店鄭姓老闆高速駕車追撞，一名23歲陳姓女清潔隊員當場被夾在中間身亡。而今（25）日為陳姓女清潔員的告別式，台南市環保局長帶領同仁到場悼念。陳女家屬透露，直至最後一刻，都不敢讓年邁的奶奶知道孫女死訊。

陳姓女清潔員靈堂背板上，寫著「最美麗的天使」以及一段文字：「你在人生最厚重的年華離去，像一枝未竟的花，在風中飄零，未了的夢、未盡的責任，都留在人世，成為思念的重量，而我們只能把哀傷畫作祈願，願妳在另一方天地安寧」。

廣告 廣告

家屬、親友、男友齊聚告別式會場，一同送陳女最後一程。陳父指出，事發至今，仍然不敢讓最疼女兒的奶奶知道這件噩耗，擔心老人家的身心難以承受。至於肇事的48歲鄭男目前被收押，他的家人也未派人前來致意，「根本不指望他們。」

代理環保局長官許仁澤表示，雖然陳女在委外清潔公司就職，但也把她當成環保局的員工。針對後續撫卹金方面，他說，原本在合約上就有規定，除此之外仍在努力為陳女爭取環保局清潔隊員會有的濟助金120萬；喪葬費用等等市長有指示協助，陳女的公司保險也會要求公司協助到位。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了