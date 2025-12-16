23歲女清潔員遭酒駕撞死 妹不敢置信悲喊「我沒有姊姊了」網鼻酸

社會中心／林昀萱報導

女清潔員遭酒駕撞死，妹妹在社群發聲。（圖／翻攝畫面）

台南安平區16日上午發生死亡車禍，23歲的清潔女員工在執勤時慘遭鄭姓男子酒後駕駛賓士車高速追撞，下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。家屬接獲惡耗忍悲處理後事，死者妹妹在社群悲痛發文呼喊「我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了」，讓人見了也跟著鼻酸。

16日上午8時許，48歲鄭男在安平區慶平路酒後駕駛賓士自小客車追撞一輛正在執行垃圾收運作業的垃圾車，車輛撞擊力道強大，造成23歲陳姓女清潔員當場傷重不治。警方到場後對鄭男進行酒測，酒精濃度高達每公升0.95毫克，嚴重超標近三倍。檢方相驗後初步認定死者因車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。事發當下，死者男友親眼目睹摯愛殞命情緒崩潰。死者妹妹接獲噩耗也不敢置信，16日晚間在社群平台Threads發文寫道：「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」

廣告 廣告

鄭男（左）酒駕撞死女清潔員，死者男友（右）目睹現場崩潰。（合成圖／翻攝畫面）

肇事者鄭男是安平知名「扒趴鴨」鹽酥鴨店的老闆，據悉他前一晚與朋友聚餐後又到酒吧續攤，一路狂歡到天亮才駕車返家，在離家僅約200公尺處發生致命車禍。事故發生後，鄭男一度語無倫次辯稱自己沒有開車、還謊稱有叫代駕，並在送醫治療後呼呼大睡。死者妹妹也忍不住悲嘆：「看到新聞說那個酒駕的酒還沒醒在睡覺，然後我們家屬一邊難過還要一邊處理剩下的事情。還看到新聞說那位鄭老闆的店有警察巡邏保護。 我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」

家屬一席話讓人看了也鼻酸，許多人湧入貼文致哀、表達想捐款協助。幾天前在基隆南榮路被毒駕撞死的老翁女兒也回覆貼文喊話：「請節哀，我是前幾天基隆南榮路爸爸被毒駕撞死的女兒，希望政府真的能好好重視酒駕毒駕的修法，也希望肇事者能受到嚴厲的懲罰！」

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

名店老闆撞死清潔員！網灌爆1星負評 Google地圖被改「殺人酒駕美食」

金主供出黃國昌／台派金主應訊認匯款千萬 證明黃國昌才是凱思幕後老闆

網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的

賓賓哥坑粉斂財／「公益網紅」賣佛牌坑粉 賓賓哥遭爆斂財破億霸凌粉絲

