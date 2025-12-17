23歲女清潔員遭酒駕撞死！民進黨議員林依婷霸氣出手了：絕不讓他跑掉

社會中心／李紹宏報導

悲慟！昨（16）日在台南安平區發生奪命車禍，23歲女清潔員慘遭賓士車酒駕男高速追撞，導致下半身粉碎性骨折，經搶救後仍傷重不治，讓男友和家屬難以接受，死者妹妹更痛喊「我真的沒有姐姐了」，令人鼻酸。而民進黨籍台南市議員林依婷見狀，立刻向清潔公司聯繫，也在社群媒體尋求死者家屬的聯繫方式，強調願意協助後續處理，也絕對會讓肇事者付出應有代價。

民進黨籍台南市議員林依婷強調會盡力協助死者家屬。（圖／翻攝自林依婷 Lin Yi-Ting臉書）

根據了解，48歲鄭姓男子昨日在台南安平區酒駕賓士，追撞收運垃圾的23歲陳姓女員工，造成其下半身粉碎性骨折慘亡。鄭男酒測值高達0.95毫克，嚴重超標。死者男友目睹摯愛殞命現場崩潰，妹妹更發文痛訴「明明人生才要開始，怎麼一覺起來就變了？」讓各界紛紛要求重懲，還家屬公道。

廣告 廣告

對此，民進黨籍台南市議員林依婷立即了解狀況，並在社群媒體Threads上說明，針對死者賠償，因為安平區的垃圾清運是委外處理，但罹難女清潔隊員並非環保局的受僱人員，因此「環境部因公殉職120萬補償金」無法保證是否能夠適用。不過，林依婷已和林俊憲委員協助討論，希望能朝擴大適用認定方向進行。

台南安平慶平路發生酒駕追撞事故，白色賓士撞上垃圾車，造成女清潔員當場死亡。其肇事駕駛（左圖）身分也曝光。（圖／翻攝畫面）

另外，林依婷強調，後續也有連絡上該清潔公司，將協助申請保險理賠，「並且公司會協助未來民事求償，努力不讓酒駕肇事者跑掉」。同時補充，因為清潔公司不便透露家屬聯絡方式，因此如果家屬看到貼文，希望能和她聯絡，也願意協助後續處理。

貼文一出，讓網友相當動容，紛紛感謝議員的出面相挺，「謝謝議座與委員的協助，不能輕饒肇事者！」、「謝謝依婷議員」、「感謝議員，希望受害妹妹家屬能有更多賠償 。不能讓壞人脫產」、「建議能夠發起專案專款募捐活動，好能幫助受難者家屬後續生活補助」。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

一堆駕駛不知道！雨天開車「忽略1步驟」秒噴1200元 收罰單才驚違規

中共禁日令在玩火？日媒揭「悲慘真相」 酸：這些中國人慘囉

口腔破小洞以為感冒 她竟罹「口腔癌第三期」！專家曝6症狀注意了

千萬網紅堅不刪「台灣是國家」留言！她大讚有骨氣：不像一些藝人愛舔共

