23歲女清潔員遭酒駕撞死! 肇事男遭起底曾因傷害罪判拘役

南部中心／鄭博暉、林俊明、陳姵妡 台南報導

遭酒駕撞亡的清潔人員陳姓女子，年僅23歲，因家境不好，想找穩定工作，在男友推薦下進入清潔公司，白天擔任清潔員下午還到飲料店打工，沒想到卻在上班突然喪命，讓家屬無法接受，而肇事男子也被起底，過去就有傷害前科被判刑。

聽到孝順持家的愛女無辜喪命，陳女的母親，在街上崩潰，場面令人鼻酸。同樣嚎啕大哭的，還有穿著清潔人員背心的男子，親友含淚安慰，原來他不只是垃圾車駕駛，也是被撞身亡清潔人員陳女的男友。女清潔員男友：「想說一起打拚，就是拚個未來，交往多久三個多月，她之前是理貨員，工作比較不穩定，就跑來想說跟我一起跑車。」據了解，陳姓女子因家境不好，想找穩定工作，跟男友交往約三個多月，10月在男友推薦下進入環保公司，白天擔任清潔員下午還到飲料店打工，雖然辛苦，但兩人一起位生活打拼，不料卻發生意外。環保公司主管劉先生：「他抱著她，他就在安全島那邊，就抱著她在那邊哭，那個女生蠻安靜，從來沒有遲到沒有睡過頭，這條線都讓我蠻安心的。」

肇事的48歲鄭姓駕駛，開了一家香酥鴨，112年時因為金錢糾紛鬧出傷害前科，這回更誇張，開車撞死無辜女子。（圖／民視新聞）

親友跟主管聽到噩耗，相當悲痛，據了解，肇事的48歲鄭姓駕駛，開了一家香酥鴨，112年時因為金錢糾紛，對人揮拳，出庭時還跟法官裝傻說沒碰到對方，結果調監視器畫面發現根本在卸責，認傷害罪成立，鄭男被判處拘役55天，這回更誇張，酒後開車撞死無辜的女子。女清潔員男友：「就是女友家境沒有到很好，她們家的家人也是，很努力在工作打拚，也是靠著她們這樣子做，才有辦法養一個家。」酒駕奪命，讓年僅23歲用心照顧家庭的乖巧年輕女孩，葬送了未來，也讓這對為了未來一起打拼的情侶，就此天人永隔。

原文出處：23歲女清潔員遭酒駕撞死！ 肇事男遭起底曾因傷害罪拘役55天

