23歲女清潔員遭酒駕男撞死！下半身全碎 閨蜜見畫面淚喊好難受：衣服我送的

台南安平區日前發生23歲陳姓女清潔員遭鄭姓男子酒駕撞死的案件，陳女下半身粉碎性骨折，花費15小時才完成修復。陳女閨蜜悲痛發文表示，2人上次見面時，陳女還透露想考職業駕照：「真的好難受，現在我眼睛一閉上，腦海中全部都是她的身影。」

陳女的閨蜜哀痛表示，那天看到新聞畫面時就覺得不對勁，因為死者身上穿的衣服，正是她送給陳女的那件：「我一看到就認出她了」，但閨蜜內心仍不願相信事實，直到看到新聞提及年齡、姓氏與陳女男友的身影，才痛苦接受噩耗。

閨蜜發文崩潰寫下：「很難想像她當時是多麼痛苦，下半身被撞的沒有一處是完整的，她是多麼怕痛的人呀…我真的好心疼她…她是一個多麼好的人啊。上次見面時，她還開心地聊著未來計畫，想與男友去考職業駕照，這樣就不用一天打兩份工那麼辛苦，結果卻因為酒駕犯斷送了本該屬於她幸福的人生。」

陳女閨蜜說，自己很愛下廚，而她總是最捧場的「試毒員」，每道菜都會吃光。她並透露雙方原本約定好，只要想吃家常菜，家裡永遠都會為她準備一副碗筷：「但現在，我再也看不到她那個期待的笑臉了。以前我們說見面就見面，一通電話就能到彼此身邊，現在我打再多次，她都不會接了…」。閨蜜淚訴，2人相識6年，這是她第一次面對身邊好友離世的痛，這3天來幾乎無法入睡，只要閉上眼，就滿腦子都是好友的身影，但「她的人生永遠停在2025年了。」



◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

