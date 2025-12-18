23歲女清潔員「下半身破碎」！動員5大體修復師 家屬淚崩

23歲女清潔員當時下半身粉碎性骨折，為了讓女兒好好的走完最後一程，至少得請來5位大體修復師幫忙（圖／TVBS）

台南23歲女清潔員遭酒駕撞亡，下半身粉碎性骨折，需動員五名大體修復師，接力耗時15小時修補遺體，招魂現場十度「擲嘸筊」，媽媽淚訴「為甚麼要奪走我女兒」，數度哽咽，也喊話司法單位能給她們一個公道，盼望給酒駕男嚴厲懲罰。

23歲女清潔員當時下半身粉碎性骨折，為了讓女兒好好的走完最後一程，至少得請來5位大體修復師幫忙（圖／TVBS）

「那個男孩很愛他，為什麼不能讓她一直幸福下去，要把她奪走，為什麼要把我女兒的幸福給奪走」，死者母親講到一半再也忍不住淚水，頻頻哽咽。一旁的父親也紅了眼眶，他們23歲的女兒正要展開幸福人生，卻被酒駕男奪走生命。

廣告 廣告

23歲事業與愛情才剛要起步就魂斷輪下，媽媽淚訴「為甚麼要奪走我女兒」，數度哽咽，也喊話司法單位能給她們一個公道（圖／TVBS）

死者母親傷心表示：「她那麼年輕才23歲，然後把她撞成身體四分五裂，需要五個大體修復師才能把她修復。」死者男友也跟著家屬到場，神情十分哀傷。這名年輕女性當時下半身遭高速撞擊，造成粉碎性骨折導致多重性外傷。為了讓女兒好好走完最後一程，家屬請來5位大體修復師幫忙，一家人看到遺體心都碎了。

死者母親提到，目前還沒想太多其他事情，只是先想要把女兒的後事完成，讓她走完最後這一程。招魂現場十度「擲嘸筊」，最後才以三個聖筊帶著女兒回家。對於網友們的關心，家屬數度致謝，一家人現在只想要好好處理女兒後事。談到酒駕的鄭姓駕駛，母親止不住心中怒火。

死者母親強調：「不是第一次也不是最後一次，希望那個酒駕的人可以受到最嚴厲的懲罰，她所承受的痛苦，希望政府、司法單位可以還給我們家女兒一個公道。」這名23歲的年輕女子事業與愛情才剛要起步就魂斷輪下，與男友的緣分只有短暫三個月，肇事駕駛自私酒駕，造成死者一家人心中永遠的痛。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

天天陪父母吃晚餐！孝子回老家途中遭酒駕撞死

「醉」誇張！男撞人車丟證件喊賠１萬 想私了遭拒竟肇逃

酒駕撞死女清潔員！香酥鴨老闆拋售千萬透天 網轟：脫產還哭窮

鹽酥鴨老闆酒駕奪命！遭起底「民眾黨特約商家」 台南黨部急發聲

