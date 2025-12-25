23歲女清潔隊員人生謝幕...父母悲痛辦告別式：不敢讓高齡嬤知道

23歲民間垃圾車隨車人員遭酒駕撞擊喪命。讀者提供



23歲人生停格。台南一名陳姓女清潔隊員16日遭香酥鴨鄭姓老闆酒駕撞擊身亡，遺體經5名修復師花15小時才修補成功，告別式今（12/25）上午舉行，陳女父母悲痛透露，至今不敢讓高齡奶奶知道死訊，怕奶奶承受不住，讓人聽了為之鼻酸。

陳女靈堂走粉紅色調，放上她青春頭像及和家人合影，門口背板寫著「最美麗的天使」、「你在人生最厚重的年華離去」，現場氛氛哀戚。

事故至今10天，肇事的鄭男仍在羈押中，陳父流著淚透露，對方未有人現身致意，嘆「根本不指望他們了」。

環保局長許仁澤率同仁前往致意，他表示，雖然陳女屬委外清潔公司人員，仍視為同仁，除合約規定的撫卹外，盼能比照正式員工，爭取150萬元的濟助金。喪葬費用，若家屬有需求，也會提供協助。

