23歲女清潔隊員遭酒駕撞死 妹哭斷腸「我沒有姊姊了」讓網友心碎

台南市安平區慶平路昨（12/16）發生死亡車禍，清潔隊23歲女員工執行收運作業時，遭後方酒後駕駛賓士的駕駛高速衝撞，女清潔隊員被夾在中間當場死亡。死者妹妹在社群平台悲痛發文「我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了」，讓網友看了跟著傷心。

死者妹妹接獲噩耗，昨在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」

肇事者鄭姓男子酒測值每公升0.95毫克，超標將近3倍。據悉，他前一晚跟朋友宴飲後又到酒吧續攤，一直喝到天亮，開車回家時，在距離家門口約200公尺處撞上垃圾車。事發後鄭男一度辯稱車不是他開的、有找代駕。死者妹妹不解地說：「到新聞說那個酒駕的酒還沒醒在睡覺，然後我們家屬一邊難過還要一邊處理剩下的事情。還看到新聞說那位鄭老闆的店有警察巡邏保護。 我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」

貼文曝光後，引來許多網友關心，前幾天在基隆南榮路遭毒駕撞死的老翁女兒也留言表達哀悼，希望一起呼籲政府針對酒駕、毒駕修法，讓這些人都能得到重罰。台南市議員林依婷也留言表達願意協助後續處理。

