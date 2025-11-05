23歲女罹患直腸癌！全台首例子宮轉置手術

▲亞東醫院婦產部蕭聖謀主任完成全台首例「子宮轉置手術」。（圖／亞東醫院提供）

[NOWnews今日新聞] 年僅23歲、剛大學畢業的學生因為連續數月肛門異常出血，就醫時意外發現罹患第三期低位直腸癌。但也因為擔心對卵巢、子宮造成不可逆的損傷，使年輕患者失去自然生育力，亞東醫院進行了亞洲第二例「子宮轉置手術」，完整保留子宮及卵巢功能，於今年登上國際期刊。

直腸癌是台灣女性常見癌症之一，且有年輕化趨勢。亞東醫院婦產部主任蕭聖謀提到，因為治療多仰賴手術、化學治療及放射治療，但骨盆放療可能損傷卵巢與子宮，使自然排卵與懷孕能力受到威脅。

蕭聖謀指出，但女性患者若想保留生育能力，僅能透過「卵巢轉置手術」將卵巢移出骨盆腔，雖可保留卵巢功能，卻無法完全避免子宮受輻射波及，仍可能造成不可逆損傷，失去自然懷孕的可能

蕭聖謀說，國際間僅有少數成功案例的罕見技術「子宮轉置手術」，不僅可保留卵巢功能、更能維持子宮完整性。

凡需接受骨盆放射治療的癌症患者，甚至包括早期子宮頸癌與陰道癌，皆有機會透過子宮轉置手術保留子宮功能。

蕭聖謀說明，手術中，團隊運用靜脈注射循血綠（ICG）螢光顯影，即時確認子宮血流灌注，確保移位後子宮健康無虞。術後個案可順利完成直腸腫瘤切除，追蹤顯示子宮與卵巢功能良好。

蕭聖謀說，「子宮轉置手術」相關論文也於今年6月獲國際頂尖生殖醫學期刊《Fertility and Sterility》正式刊登。

