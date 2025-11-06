23歲女肛門常出血竟直腸癌！全球罕見「子宮轉置」術救了她
記者簡浩正／台北報導
年僅23歲、剛大學畢業的程同學，本該迎接人生新階段，卻因連續數月肛門異常出血就醫，意外發現自己罹患第三期低位直腸癌。傳統骨盆放射治療雖能控制腫瘤，卻可能對卵巢與子宮造成不可逆損傷，使年輕患者失去自然生育能力。為保留生育希望，亞東醫院婦產部與直腸癌團隊突破傳統治療框架，成功完成全台首例、亞洲第二例「子宮轉置手術」，完整保留她的子宮及卵巢功能，為年輕女性癌症患者帶來全新希望，並於今（2025）年榮登國際期刊《Fertility and Sterility》正式刊登。
直腸癌是台灣女性常見癌症之一，且有年輕化趨勢。亞東醫院婦產部主任蕭聖謀表示，治療多仰賴手術、化學治療及放射治療，但骨盆放療可能損傷卵巢與子宮，使自然排卵與懷孕能力受到威脅。以往，女性患者若想保留生育能力，僅能透過「卵巢轉置手術」將卵巢移出骨盆腔，雖可保留卵巢功能，卻無法完全避免子宮受輻射波及，仍可能造成不可逆損傷，失去自然懷孕的可能。
他說，國際間僅有少數成功案例的罕見技術「子宮轉置手術」。這項微創手術能將子宮暫時移出骨盆腔，待放射治療完成後再復位，不僅可保留卵巢功能，更維持子宮完整性，讓患者保有未來自然懷孕的希望。凡需接受骨盆放射治療的癌症患者（包括早期子宮頸癌與陰道癌），皆有機會透過子宮轉置手術保留子宮功能。經與程同學及家屬充分討論後，她決定接受這項突破性治療。
蕭聖謀說明，手術中團隊運用靜脈注射循血綠（ICG）螢光顯影，即時確認子宮血流灌注，確保移位後子宮健康無虞。術後程同學順利完成直腸腫瘤切除，追蹤顯示子宮與卵巢功能良好，完整保留生育希望，為年輕女性癌症患者開啟新的生育曙光。
蕭聖謀強調，對年輕女性而言，能否保留生育能力是人生重要課題。他呼籲患者在治療前，務必與醫師充分討論生育保存可能性與選項，及早規劃，才能在抗癌的同時保留完整的人生選擇。
