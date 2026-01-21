23歲女遭媽媽逼嫁「大15歲男」走絕路 知情人吐內幕：27萬存款都被拿走

中國大陸湖北仙桃一名23歲謝姓女子傳遭母親「借走」省吃儉用存下的6萬人民幣（約新台幣27萬元），甚至還逼迫她與比她年長15歲的男子結婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

中國大陸湖北仙桃一名23歲謝姓女子傳遭母親「借走」省吃儉用存下的6萬人民幣（約新台幣27萬元），甚至還逼迫她與比她年長15歲的男子結婚，而謝姓女子於1月7日晚間因家庭壓力，口服約10毫升農藥自傷。經搶救後，她已轉入武漢華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院，病情較前穩定，但仍需密切觀察。家屬透過「水滴籌」平台發起20萬元醫療費籌款，截至1月15日，已籌得11萬餘元。

根據陸媒報導，謝姓女子自幼由外婆撫養長大，長期留守農村，成年後曾外出打工，從事保安等工作，月收入僅數千元。生活極為節儉，她靠省吃儉用積累了約6萬元積蓄。2025年下半年，其母親因骨折失去工作，生活拮据，將這筆錢「借用」購房，承諾日後返還利息，導致謝姓女子經濟陷入困境。

家屬還透露，謝母曾透過親戚安排女兒與一名比她年長15歲的男子結婚。雙方於2025年8月見面，僅數日便領取結婚證，原定1月24日舉行婚禮。但領證後男方未再提及購房及婚禮安排，令謝姓女子感到被辜負，多次要求離婚遭母親阻攔。在家庭及長輩的多重壓力下，她最終在1月7日晚服用農藥，5小時後自行撥打急救電話。

急救後謝姓女子被送至仙桃市第一人民醫院，診斷為敵草快中毒，合併急性腎功能不全、凝血功能異常、低蛋白血症及中度貧血等症狀。隨後轉至協和醫院，病情一度危重。ICU每日費用高達1.2萬元，但家屬經濟狀況有限，無房無車，且未享受醫保或其他保障。家屬表示，謝姓女子意識清醒，具強烈求生意願，目前已轉危為安，家人全程陪護。1月14日男方曾前往醫院探視，但因她在ICU未能見面。

網絡上流傳謝母「拿走積蓄」及「在ICU索要銀行卡密碼」等說法，引起輿論熱議。但有知情人士澄清，實際借用金額為4.5萬元，並會支付利息；ICU期間母親並未索要密碼，而是擔心醫療費用不足，向親友籌款並報警求助。

男方方面表示，雙方見面期間曾多次共餐，男方同意不強迫結婚，房款定金已退回；婚紗照等安排因對方無法配合未能完成，並非刻意失信。仙桃市婦聯表示，目前重點是謝姓女子的治療。待其康復後，將以通報方式向社會說明事件真相，防止誤解擴散。



