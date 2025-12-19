23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的

台南市安平區慶平路16日發生一起死亡車禍事故。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區16日清晨發生一起死亡交通事故，一名年僅23歲的女性清潔員在執行例行垃圾清運勤務時，站立於垃圾車後斗，遭鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆酒駕追撞，當場被夾困於兩車之間，傷勢嚴重。救護人員趕抵現場時，女子已無生命跡象。事故發生後，死者友人於社群平台發文悼念，字字血淚，道出無法接受摯友驟然離世的痛苦心情。

該名友人在Dcard上發文透露，事發當天早上8點多，朋友在工作時遭酒駕車輛高速撞擊，「她當場人就沒了」，而自己在新聞畫面中一眼就認出對方，因為死者身上穿的衣服正是她所贈送。

廣告 廣告

原PO表示，起初始終不願相信新聞中的死者就是自己熟識的朋友，直到怎麼樣都聯絡不上人，再從報導中看到死者的姓氏、年齡以及男友身影，才不得不面對殘酷事實。她哀痛寫道，朋友生前非常怕痛，卻在事故中遭受極大傷害，「下半身被撞得沒有一處是完整的」，令她光是想像就心如刀割。

文中也提及，死者為了減輕生活負擔，一天打兩份工，努力維持生計。兩人上次見面時，對方仍滿懷期待地分享未來規劃，希望考取職業駕照，能和男友一樣從事相關工作，不必再如此辛苦，「卻因為酒駕犯，斷送了本該屬於她的幸福人生」。

原PO回憶，自己近來喜歡下廚，好友總是樂於幫忙試菜、每道料理都吃得乾乾淨淨。她們曾約定，只要對方想吃飯，家中永遠會為她留一副碗筷，如今卻再也等不到那個期待吃飯、滿臉笑容的身影。

該名友人感嘆，兩人交友圈不大，見面總是一通電話就能相聚，如今不論撥打多少次電話，卻再也無人接聽。她形容這樣的失去「就像心裡插著一把刀」，事故發生後數日，夜晚難以成眠，三天下來幾乎未滿5小時睡眠。

文末她寫道，這是人生第一次面對如此親近的好友離世，始終無法接受現實。上一次見面兩人還在感慨時間過的很快，「第一份工作認識到現在快6年了，但她卻永遠停留在2025年了......」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保

涉造假簽到助鮑魚大王潛逃！北市3警遭列被告 信義分局自清自檢報請偵辦

鍾文智棄保潛逃疑有官警相助！ 檢調分15路搜索分局、派出所