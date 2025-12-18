23歲女遭酒駕男撞死！ 家屬心碎見「姊姊腳剩皮撐著」痛批肇事者

48歲香酥鴨店鄭姓老闆酒駕撞死陳姓女清潔隊員。（圖 ／翻攝自香酥鴨店臉書、記者爆料網）

台南市安平區16日上午發生一起酒駕奪命車禍，一輛民間垃圾車在執行收運作業時，遭到後方一輛酒測值高達0.95mg/l的賓士駕駛高速追撞，造成一名23歲陳姓女清潔隊員被夾在中間身亡。死者胞妹在社群平台上悲痛表示，她只能忍痛處理後事，親眼看到姊姊遺體縫補照片時「心真的很痛」，痛批肇事者非常惡劣。

陳女妹妹在社群平台Threads發文指出，親眼看到姊姊遺體需要縫補的照片時「心真的很痛」，「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，但若是沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來。」事後陳女家屬也透露，她整個下半身都粉碎，為了要修補大體，他們需要動用到五位大體修復師。

陳女妹妹對此感到難以承受，直言肇事者「真的真的非常惡劣」，並向修復師致謝，「他們沒人（日）沒夜的幫我們趕工，能做到這樣已經很好了，真的非常感謝您們」，同時感謝大家的安慰、願意無條件伸出援手的人，以及自己的親朋好友的關心，她會努力照顧好自己與父母。

這起案件發生在16日上午8點多，鄭姓嫌犯酒後駕車行經安平區慶平路時，高速衝撞陳姓隨車人員，造成被害人死亡。警方到場後對鄭男實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克，相關數值已由警方採證併入卷證，台南地院當晚裁准收押。

據悉，肇事的鄭男年約48歲，是台南當地知名的連鎖小吃店老闆，不少民眾當場認出鄭男身分。警方調查後發現鄭男前一晚跟朋友聚餐後，凌晨又連跑2間酒吧續攤，直到天亮才醉醺醺離開。

