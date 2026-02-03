23歲女險被二次詐騙 網友誆6萬元喬黑道大哥討詐款

cnews204260203a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市湖內警分局路竹分駐所副所長林巧玟、警員蔡承璋及魏楚恩等人，日前巡邏時接獲轄內1家超商通報，1名23歲吳姓女子，準備購買大量Apple Store禮品卡，疑似遭詐騙。湖內警分局表示，員警趕赴現場了解後，原來1名在交友通訊軟體認識的網友，宣稱可以找「竹聯幫大哥」，幫忙討回吳女之前被詐騙的款項，但要求她先交繳納保證金。所幸員警及時出現，成功攔阻了這場騙局，守護住民眾財產的安全。

警方調查，吳姓女子日前透過Threads通訊軟體，結識了1名網友，在聊天過程中，吳女提及了自己曾遭詐騙的經歷。沒想到對方隨即謊稱，在外結識「竹聯幫大哥」，可居中牽線由「大哥」協助討回被騙款項，但須先支付Apple Store禮品卡點數，約新台幣6萬元作為保證金，以示誠意。吳女竟不疑有他，前往超商準備購買禮品卡。

警方表示，所幸超商店員在關懷詢問過程中察覺異狀，立即通報警方到場釐清。員警詳細說明，這個手法就是詐騙集團常見的「假交友、真詐財」話術，尤其要求以禮品卡點數支付，更是典型詐騙的特徵。

湖內警分局長李明達提醒，網路交友務必提高警覺，凡遇對方以各種理由，要求借款、匯款、轉帳，或要求購買遊戲點數、禮品卡等，作為支付方式者，極可能為詐騙手法，切勿輕信。如有疑問，可隨時撥打 165反詐騙專線或110報案專線查證，防堵詐騙犯罪、守護市民財產安全。

照片來源：高雄市警方提供

