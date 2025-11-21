23歲女離奇「全裸滿身青紫倒浴室」 隔日竟身亡！男友說法引疑雲

警方前往公寓現場調查，日本女子倒臥浴室身亡案件引發疑問。（示意圖，非案發現場/pexels）

日本東京都武藏村山市驚傳一起離奇死亡案件。一名23歲女子被男友發現倒臥在公寓浴室內，送醫後隔日不治身亡。然而警方到場後發現，女子全身布滿瘀青、頭部還帶有明顯外傷，情況疑點重重。警視廳已介入調查，目前正同步釐清是否涉及外力或其他原因。

男友稱「醉後洗澡」失去意識 女子卻全身瘀青？

據《時事通信社》報導，案發於前天（19日）晚間11時25分，報案男子向警方表示，女友在喝酒後入浴，遲遲未走出浴室，他進入查看時發現女子已無意識、沒有呼吸。女子在送醫後於隔天（20日）宣告不治。

然而警方卻在女子身上發現多處瘀傷，尤其頭部外傷明顯，引發高度疑點。男子在偵訊中僅表示「不清楚瘀青從何而來」，對其來源無法說明。

女子身亡到底是意外？還是刑案？警方啟動雙線調查

由於傷勢異常，警視廳東大和署已將女子遺體送往進行司法解剖，盼釐清死亡原因。警方表示，目前不排除涉入他殺可能，也不排除意外狀況，案件將從兩方向同時調查，以還原事發經過。

