23歲學霸女兒考上律師！呂文婉曬母女合照 淚曝心聲：一切煎熬終於放下

資深媒體人呂文婉獨自扶養23歲女兒Mareen多年，Mareen日前順利通過國家考試，成為準律師，讓呂文婉難掩激動情緒，在社群平台分享喜訊，直呼「忍不住爆哭」，感性宣告「我家美女律師誕生了」。

資深媒體人呂文婉獨自扶養23歲女兒Mareen多年。（圖/翻攝自呂文婉臉書）

呂文婉2010年離婚後，一手拉拔Mareen長大。Mareen不僅外型亮眼，更以優異成績考上東吳大學法律系，如今順利通過司律考試，讓呂文婉昨（12）日在臉書興奮曬出母女合照，並語帶激動寫下，「司律放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下，我家美女律師誕生。」字句間滿是欣慰與驕傲。

情緒沉澱一晚後，呂文婉今（13）日再度發文回應，「剛醒來又哭了！一切不是夢」，她一並感謝網友湧入的祝福，直言感受到滿滿溫暖。也特別回應網友玩笑留言「這下子不用擔心女兒會把妳送到安養院了」，強調女兒對她的愛並非建立在成就之上，而是多年來的相互理解與陪伴。

呂文婉坦言，自己從未抱持「養兒防老」的想法，她表示，「無論是身體和經濟實力，我都會盡可能把自己照顧好，成為一個可愛的老人，劇情走到這兒，我好像可以退休了。」



