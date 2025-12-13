23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生

資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。

呂文婉曬出與女兒日本旅遊的合照。（圖／翻攝呂文婉get in TOUCH 臉書）

呂文婉長年活躍於各大談話節目，以犀利風格、清楚脈絡分析深受觀眾喜愛。她獨自扶養女兒長大，先前參加女兒畢業典禮時曾在社群激動寫下：「感覺一眨眼，卻是一條漫漫長路⋯⋯而今算是卸下⋯⋯母兼父職的階段性養育重擔！」

呂文婉長年活躍於各大談話節目 。（圖／翻攝 呂文婉get in TOUCH 臉書）

Mareen今年6月從東吳法律系畢業後隨即投入國家考試準備，經過半年日以繼夜苦讀終於圓夢。呂文婉12日在臉書發文直呼：「我家美女律師誕生了」，同步曬出旅遊合照中，她戴著墨鏡、身穿奶油色羽絨大衣，兩人身穿厚外套防寒、笑容燦爛。

呂文婉獨自扶養女兒長大 。（圖／翻攝 呂文婉get in TOUCH 臉書）

貼文曝光後湧入大批粉絲與藝人好友留言祝福：「恭喜文婉姐，當初妳帶她來棚內錄影時還在娃娃車裡的Baby⋯現在已經亭亭玉立，而且還是個美女律師～」、「哇塞！太太太強了啦」、「美女阿母生個美女律師女鵝（女兒）」。

