23歲學霸女兒超狂！呂文婉曬她「高清正面照」嗨曝喜訊：美女律師誕生

記者蔡維歆／台北報導

資深媒體人呂文婉和前夫離婚後，一人扶養女兒Mareen，平常喜歡透過社群媒體分享生活的她，先前6月宣布女兒終於苦讀法學院5年畢業，她驕傲不已還落下淚來，為人母的感動逼哭不少網友。如今她發文哭曝女兒考上律師執照，「放榜了，一切煎熬終於放下。」

呂文婉宣布女兒考上律師執照。（圖／翻攝自臉書）

呂文婉接受《三立新聞網》訪問透露，23歲女兒6月從東吳法律系畢業後就開始苦讀準備律師執照考試，如今放榜確定應屆考上，讓她感動覺得：「女兒辛苦都值得了，接下來她就要去實習累積案例慢慢摸索，才會知道未來要專攻哪方面。」她也表示律師執照是成為律師的第一步，看到女兒日以繼夜苦讀終於圓夢，呂文婉說：「真的是她人生的重要里程碑。」

而呂文婉之前去參加女兒的畢業典禮，當時也在社群激動寫下「感覺一眨眼，卻是一條漫漫長路...而今算是卸下...母兼父職的階段性養育重擔！」現在看到女兒終於美夢成真，也讓她感到與有榮焉。

