23歲幼師車禍鼻骨撞斷「剩小洞呼吸」取肋軟骨重建鼻樑

23歲幼兒園張老師今年9月上班途中發生車禍，鼻骨斷裂合併鼻中膈軟骨撞歪，右側鼻腔只剩小洞口呼吸，經取自體肋軟骨重建鼻樑後恢復外觀與呼吸功能。

臺中醫院耳鼻喉科林于婷醫師說明，患者車禍後因鼻子被撞歪，導致右側呼吸道只剩下一個小洞口（筆指處）。（圖／臺中醫院）

衛生福利部臺中醫院耳鼻喉科林于婷醫師表示，患者長相甜美，因擔任蘋果班老師被小朋友暱稱「蘋果姐姐」。外傷後到醫院時，右側鼻腔因鼻中膈軟骨被撞到彎曲阻礙呼吸道，外觀更變成扁歪鼻。

患者原本先接受鼻骨復位手術，但無法恢復原本的堅挺鼻樑，經評估發現患者本身的耳軟骨太薄太軟不適合重建使用，最後決定取3公分自體肋軟骨重建鼻樑。

經過鼻整形手術後一個月，患者不但可以大口呼吸，堅挺鼻子還讓她重拾自信回到職場，繼續當小朋友最愛的蘋果姊姊。林于婷醫師指出，過去到耳鼻喉科就醫接受手術的患者大多是過敏性鼻炎、鼻中膈彎曲、睡眠呼吸中止、外傷或先天或後天性鼻翼支撐不足患者。

林于婷醫師利用患者自體肋軟骨重建被車禍撞歪的鼻子，術後鼻子堅挺漂亮（筆指處），原本呼吸道也恢復通暢。（圖／臺中醫院）

林于婷表示，近年因韓流整形風潮影響，諮詢整形美容的民眾也增加，希望功能性與外觀合併手術的民眾佔比甚至高達七成左右。由於手術存在風險，術前務必諮詢專科醫師評估，除了選用移植物的材料諮詢外，有凝血功能障礙、自體免疫攻擊、未成年發育未全、抽菸、心理疾患、藥物濫用、蟹足腫體質患者則建議一定要找專科醫師審慎評估。

林于婷提醒，鼻整形手術後會以鼻外固定板使用、生理食鹽水洗鼻，恢復期間較常見中隔血腫、鼻中隔穿孔、暫時性嗅覺改變等併發症，一有症狀建議立即回診及時治療。術後應避免提重物、擤鼻涕、重壓鼻子，務必保護好鼻子避免二次鼻外傷。

