23歲打工仔追不到人妻！「偷拍洗澡片」嚇：真的外流了 開車撞人下場慘

記者羅欣怡／桃園報導

邱男追求已婚的小美不成，連番開車追撞。（圖／翻攝畫面）

桃園23歲邱男平時在超商打工，多次向已婚女子小美（化名）示愛遭拒，甚至還潛入小美家中偷拍洗澡影像，事後威脅小美「你的影片真的外流了」。小美不勝其擾，今年8月提出跟騷法告訴以及申請保護令，但邱男竟趁對方下班時2度開車衝撞女方騎乘的摩托車，造成同行的騎士以及小美身上多處擦、挫傷，所幸沒有生命危險，詢後將依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方以殺人未遂等罪嫌起訴邱男。

檢警調查，23歲的邱男今年8月4日清晨來到小美住處，發現大門沒鎖就潛入室內，並用手機偷拍小美洗澡的身影，相隔2星期，邱男傳訊給小美，恐嚇「你的影片真的外流了」、「你自己去認自己的身體」、「我他媽的愛你看不出來喔」等語，並附上4日當天的偷拍影片。

邱男先衝撞一次不成，又迴轉來衝撞。（圖／翻攝畫面）

小美受不了一直被騷擾，當天就提告並申請保護令，但保護令還沒下來，邱男又跑到小美上班的店裡亂鬧一通，小美再次報警，警方要求邱男前往派出所做筆錄，但這舉動直接激怒邱男，趁小美和朋友騎車離開，想再去一趟平鎮派出所請警方約束邱男行為時，遭到邱男一路尾隨並試圖衝撞。

邱男車子自撞電桿才停下。（圖／翻攝畫面）

邱男瘋狂似的撞擊、迴轉、再撞擊，導致騎車的王男右側股骨粗隆間移位閉鎖性骨折、右手部擦傷等傷害；小美右上肢挫傷、左臀挫傷擦傷、背部挫傷擦傷，還波及到路人。

庭訊時，邱姓男子對上開犯行坦承不諱，核與相關證物，足認被告之自白與事實相符， 被告犯嫌堪以認定，全案以違反刑法無故攝錄他人性影像罪、跟蹤騷擾防治法、殺人未遂等罪嫌起訴。

